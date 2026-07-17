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Sospeso su un ammasso di ghiaccio e roccia, il Bivacco Giusto Gervasutti è per volere degli architetti che lo hanno progettato (su commissione del CAI) un concentrato di “comfort, sicurezza, resistenza, igiene e rispetto dell'ambiente”. Installata nel 2011, questa "capsula" tecnologica a forma di tubo a sbalzo è dedicata alla memoria dell'omonimo alpinista

Viaggio a Perth, alla scoperta della capitale del Western Australia