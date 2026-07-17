 Montagna, i rifugi e i bivacchi più futuristici delle Alpi italiane | Sky TG24
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Design ad alta quota, tra i rifugi e i bivacchi più futuristici delle Alpi italiane

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Architetture ardite che contendono lo sguardo al panorama e ridisegnano il profilo delle vette. Un grande binocolo con vista sul Monte Bianco, una casa sospesa nel comprensorio del Weissmatten e un "cannocchiale" puntato sulle Dolomiti di Auronzo. Questa settimana con ON THE ROAD vi portiamo alla scoperta delle strutture più all'avanguardia delle nostre montagne in un viaggio tra Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia

a cura di Costanza Ruggeri 

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