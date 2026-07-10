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Il Cretto di Gibellina celebra il passato di questa terra attraverso il genio di Alberto Burri. Il monumento ripercorre le vie della vecchia città. Le fenditure sono larghe dai due ai tre metri e i blocchi (realizzati ingabbiando le macerie) sono alti un metro e sessanta. Con una superficie di 80mila metri quadrati è una delle opere d'arte contemporanea più estese al mondo

Remise en forme d’autunno, tra le Wine-Spa più prestigiose d’Italia