 Land art in Italia, viaggio i tra parchi artistici da non perdere. FOTO | Sky TG24
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Viaggio nella Land art, alla scoperta dei parchi artistici più originali del Belpaese

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Ci sono luoghi in cui la natura si trasforma in arte. Posti dove anche tronchi, sassi, rami e foglie vengono utilizzati per realizzare delle sculture che dialogano armonicamente con l'ambiente circostante. Abbiamo chiesto ad Anna Fornaciari e Anastasia Fontanesi di Travel on Art (progetto di divulgazione digitale di arte contemporanea) di accompagnarci tra i musei en plen air più suggestivi d'Italia per un viaggio "on the road" dal Trentino Alto Adige alla Sicilia

a cura di Costanza Ruggeri

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