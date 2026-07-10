Viaggio nella Land art, alla scoperta dei parchi artistici più originali del Belpaese
Ci sono luoghi in cui la natura si trasforma in arte. Posti dove anche tronchi, sassi, rami e foglie vengono utilizzati per realizzare delle sculture che dialogano armonicamente con l'ambiente circostante. Abbiamo chiesto ad Anna Fornaciari e Anastasia Fontanesi di Travel on Art (progetto di divulgazione digitale di arte contemporanea) di accompagnarci tra i musei en plen air più suggestivi d'Italia per un viaggio "on the road" dal Trentino Alto Adige alla Sicilia
a cura di Costanza Ruggeri