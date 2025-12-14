Dal Lago d’Orta al Lago di Garda, tra ristoranti e hotel di charme

Introduzione

In principio fu la Route du Bonheur che riuniva otto dimore tra Parigi e Nizza, in Costa Azzurra. Oggi le “Strade della felicità” nel mondo sono 155, 16 in Italia. A distanza di 71 anni dall’intuizione di Marcel e Nelly Tilloy – artisti francesi e proprietari dell’albergo-ristorante La Cardinale situato sulle rive del Rodano che nel 1954 diedero vita a Relais & Chateaux - sono 580 le strutture dislocate nei Cinque Continenti a far parte della prestigiosa associazione di indirizzi d’autore.

Le Routes du Bonheur – itinerari turistici che collegano strutture situate in aree vicine – rappresentano un’opportunità per scoprire angoli di mondo attraverso percorsi che combinano hotel di charme, ristoranti stellati e tradizioni locali per un viaggio sensoriale e di benessere. Tra le strade del Bel Paese, quella che passa nella regione dei grandi laghi è tra le più suggestive e affascinanti: dal Lago d’Orta al Lago di Como fino ancora al Lago di Garda. Tre le regioni coinvolte (Piemonte, Lombardia e Veneto) e sei le strutture in un itinerario che parte nei pressi dell’isola di San Giulio, in provincia di Novara, e termina a Cavaion Veronese, nella pittoresca zona del Bardolino.