Ospitalità, cucina e territorio: l'arte di vivere "Relais & Châteaux"

Tra le realtà più consolidate e prestigiose nel settore dell’ospitalità di lusso indipendente, l’associazione fondata in Francia nel 1954 raccoglie centinaia di hotel di charme e ristoranti gourmet in tutto il mondo selezionati secondo rigorosi criteri di eccellenza, autenticità e rispetto per la tradizione. “Siamo un movimento globale - ci dice il presidente Laurent Gardinier - che celebra la cultura locale, la sostenibilità e il legame umano”