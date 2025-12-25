Spettacolo
Un anno di moda: il 2025 tra lusso, cambiamenti, tendenze e consumi
In una stagione segnata da incertezze, contrazione dei consumi per i brand di lusso, addii e debutti nelle principali Maison del mondo, la moda tenta nuove strade e incorona icone di stile personalità spesso distanti dalle passerelle. Segno di una trasformazione profonda che non è ancora terminata e che apre orizzonti avvincenti
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi