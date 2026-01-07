Introduzione

Ammirare un albero di canfora di 800 anni a Nagasaki, in Giappone, e provare il "milk seiki" a Fujio. Ma anche assistere a una partita di calcio nel nuovissimo Halperin Park, in Texas e visitare l'Inghilterra di Winnie the Pooh. E poi passeggiare tra le architetture avveniristiche di Varsavia e “perdersi” tra le vie dell'ex quartiere industriale di Poblenou, a Barcellona. Puntuale, come ogni anno, il New York Times pubblica l’elenco delle 52 destinazioni da non perdere nei prossimi 12 mesi. Il celeberrimo quotidiano statunitense sottolinea che non vuole che i suoi 52 consigli di viaggio siano visti come una "classifica". "Abbiamo scelto un numero uno", scrive l'autore del giornale Tariro Mzezewa. "Ma non c'è un ordine per gli altri 51 consigli". E perché dovrebbe esserci? I criteri di selezione sono vari e comunque è difficile confrontare le destinazioni di viaggio. In lista anche tre mete italiane: Breuil-Cervinia, Assisi e Genova.