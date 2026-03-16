Commemorazione completa della Passione, Morte e Risurrezione di Gesù Cristo, la Semana Santa è uno degli eventi più importanti del calendario spagnolo. A Siviglia, tra la domenica delle Palme e la domenica di Pasqua, quasi sessanta confraternite scendono in piazza. Tra le più singolari le processioni della Virgen de la Macarena e quella del Jesús del Gran Poder. La Pasqua di Siviglia si celebra fin dal XVI secolo ed è famosa in tutto il mondo. È una delle tradizioni più spettacolari ed emozionanti: devozione, arte, colori e musica si uniscono nelle rituali processioni che commemorano la morte di Cristo. I membri delle differenti confraternite, che indossano abiti caratteristici, percorrono le strade reggendo le portantine processionali al ritmo dei tamburi e della musica, dando così vita a scene di sobria bellezza.