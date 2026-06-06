Molti animali iniziano a mostrare segni di scarsa appetenza al primo arrivo del caldo. Non c’è da preoccuparsi: è un comportamento normale e anche un modo di autoregolarsi, perché spesso – essendo meno attivi – bruciano meno energia e quindi hanno bisogno di meno cibo. Diventa però importante assicurarsi che mangino il necessario.

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