Turismo pet friendly: perché non facciamo più vacanze senza cane

Aumenta ogni anno il numero degli animali da compagnia in Italia e nessuno vuole abbandonarli a casa, o in pensione, quando parte. Domenico Sarleti, fondatore del primo tour operator dedicato esclusivamente al dog travel, sostiene che “non basti una cuccetta per mettere i cani a proprio agio”. Ecco i consigli del veterinario per un viaggio sicuro