Vacanze, estate al mare con il proprio cane: ecco come comportarsi

"Andare in spiaggia con il proprio cane la mattina presto, quando c'è meno gente, è sempre preferibile. Il nostro amico in spiaggia va tenuto sempre d'occhio e il guinzaglio a portata di mano nel caso fosse necessario trattenerlo vicino", spiega Carla Rocchi, presidente di Enpa. "Avere i cani con sé tutto l'anno, quindi anche in vacanza, è un beneficio sia per le persone che per l'animale stesso. Si evita così il distacco. Con un po' di spirito di adattamento e buona educazione si può vivere tranquillamente questa esperienza al mare. Con il tempo - sottolinea Rocchi - la percezione è cambiata. Prima chi portava con sé il proprio cane sotto l'ombrellone veniva guardato quasi con sospetto, ora invece gli animali vengono accettati di più e guardati con affetto”

Per approfondire: Quanto spesso dobbiamo lavare il nostro cane? La risposta dell'esperto