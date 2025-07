Legge sugli animali, dalle multe al carcere per maltrattamenti

Tra le nuove disposizioni, spiccano anche misure di civiltà contro pratiche crudeli. È stato introdotto il divieto totale di utilizzare pellicce di gatti domestici per fini commerciali, una prassi barbara che ora viene finalmente bandita. Viene inoltre proibito su tutto il territorio nazionale l’uso della catena per i cani: non sarà più possibile tenere i cani legati in modo permanente, riconoscendo il loro diritto a una vita dignitosa e libera da sofferenze inutili. Chi non rispetta tale regola potrebbe incorrere in una sanzione tra i 500 e i 5 mila euro. Anche queste misure rientrano in un impianto normativo che mette il benessere animale al centro dell’attenzione pubblica