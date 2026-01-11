Meteo, dopo l’ondata di gelo in arrivo piogge, neve e forti venti: ecco le previsioniCronaca
Nonostante qualche segnale di maggior stabilità, secondo gli esperti nelle prossime ore sono attese piogge, neve e vento in diverse regioni italiane (LE PREVISIONI DI SKY TG24). Ecco la situazione.
Gli esperti de iLMeteo.it segnalano che sul Mediterraneo la pressione atmosferica tende gradualmente ad aumentare grazie alla presenza di un lungo corridoio anticiclonico che si estende dalla Penisola Iberica verso l’Europa centrale e settentrionale. Le condizioni meteo quindi tendono al miglioramento su molte aree del nostro Paese, in particolare al Nord e sui settori tirrenici del Centro. Al Sud una debole circolazione ciclonica in allontanamento porta ancora qualche residuo di maltempo.
Cosa succede oggi
Sui settori adriatici del Centro (Marche, Abruzzo e Molise) giornata nuvolosa, con piogge sparse. Non sono escluse nevicate lungo i rilievi appenninici, a quote sopra i 700-800 metri. Nuvolosità moderata su gran parte del Sud e sulla Sardegna: rischio di piogge e temporali. Sul resto del Paese, l’alta pressione in avvicinamento garantisce condizioni meteo più stabili.
I venti
Attenzione anche al vento: attese intense raffiche di Maestrale su gran parte del versante tirrenico e sulle regioni meridionali, mentre lungo il versante adriatico inizieranno a rinforzare i venti di Grecale, soprattutto nella seconda parte della giornata.
Le temperature
Per quanto riguarda le temperature, spiega iLMeteo.it, dopo una mattinata molto rigida al Nord e moderatamente fredda al Centro-Sud, nelle ore centrali del giorno si assisterà a un lieve rialzo termico, più avvertibile sulle regioni settentrionali e sui settori tirrenici del Centro.
Le minime
Un’ondata di gelo ha colpito gran parte d’Europa negli ultimi giorni. Il picco di freddo è atteso nella notte tra domenica e lunedì. Le previsioni indicano minime di polari sull’arco alpino: dai -9 di Courmayeur ai -20 di Livigno, dai -14 di Bolzano ai -15 di Cortina. Minime gelide anche in tutta la Pianura Padana e in Toscana: a Firenze si potrebbe arrivare anche a -4. In Umbria a -6, al Amatrice a -15. Si scenderà sotto lo zero anche in Calabria.
In arrivo il maltempo
La fase di gelo è destinata a scemare tra pochi giorni. Da metà settimana è attesa una vasta perturbazione atlantica che farà alzare le temperature, mentre da venerdì si prevede un forte peggioramento delle condizioni meteo, con piogge intense a partire dalle regioni nord-occidentali e abbondanti nevicate su tutto l’arco alpino, anche a quote non elevate.
Le previsioni per domenica 11 gennaio
Oggi al Nord la giornata sarà caratterizzata cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche nevicata sulle Alpi e temperature molto fredde al mattino e in serata. Al Centro bel tempo sui settori tirrenici e in Umbria. Peggioramento con neve in collina sulle regioni Adriatiche. Al Sud condizioni di instabilità su Calabria e Sicilia, soprattutto tirreniche e poi anche sulla Puglia con l'arrivo del Grecale.
Le previsioni per lunedì 12 gennaio
Domani al Nord cielo molto nuvoloso, a tratti anche coperto. Previste nevicate diffuse sui confini alpini. Il clima rimane freddo. Al Centro bel tempo e poche nubi ma venti forti. Al Sud condizioni di bel tempo. Cielo molto nuvoloso su Sicilia e Sardegna, sereno o poco nuvoloso altrove.
Le previsioni per martedì 13 gennaio
Al Nord ancora cielo molto nuvoloso e a tratti anche coperto. Sono previste piogge sulla Liguria di centro-levante. Al Centro nuvolosità diffusa e piogge sulla Toscana settentrionale. Cielo molto nuvoloso altrove, venti forti meridionali. Al Sud condizioni di bel tempo, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni.
