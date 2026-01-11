Oggi al Nord la giornata sarà caratterizzata cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche nevicata sulle Alpi e temperature molto fredde al mattino e in serata. Al Centro bel tempo sui settori tirrenici e in Umbria. Peggioramento con neve in collina sulle regioni Adriatiche. Al Sud condizioni di instabilità su Calabria e Sicilia, soprattutto tirreniche e poi anche sulla Puglia con l'arrivo del Grecale.