Tempesta Goretti, raffiche di vento e neve in tutta Europa. Disagi per i trasporti. FOTO
Migliaia di case al buio nel Regno Unito, due feriti in Francia e rischio di gelo nel Sud della Germania, dove il termometro potrebbe scendere in picchiata fino a -20°C. Migliaia i voli cancellati
- La tempesta Goretti continua a colpire il Regno Unito, con conseguenze quali interruzioni delle forniture di corrente, sospensione dei trasporti e chiusura delle scuole per decine di migliaia di persone. L'ondata di eccezionale maltempo si è materializzata con raffiche di vento fino a 200 Km orari che hanno spinto il Met Office - l'agenzia meteorologica nazionale - ad emettere un raro avviso di allerta rossa legato al pericolo vento nel sudovest del Paese.
- Il passaggio della tempesta Goretti nel Regno Unito ha lasciato 64 mila case al buio per i blackout di corrente elettrica che si sono verificati nel sudovest dell'Inghilterra: gli esperti hanno parlato di "bomba meteorologica" e nonostante la perturbazione si stia allontanando sono state annunciate nuove allerte per la neve e il ghiaccio attesi nel fine settimana, in Scozia e nel nord dell'Inghilterra.
- Intanto proseguono i disagi nei trasporti. All'aeroporto londinese di Heathrow è arrivato a 70 il numero di voli cancellati, coinvolgendo ben 9 mila passeggeri. La British Airways ha cancellato oltre 50 voli previsti per oggi, la maggior parte con rotte a corto raggio.
- Disagi anche all'aeroporto di Birmingham, che ha annunciato la riapertura della pista con un servizio ridotto e ha invitato i passeggeri a "verificare lo stato del volo con la propria compagnia aerea". Fermi anche diversi treni in Inghilterra dopo che due reti ferroviarie hanno annunciato la sospensione dei servizi oggi fino almeno al pomeriggio. In Scozia le autorità hanno emesso 15 allerte per chi viaggia in auto mentre restano sospese diverse linee di treni nel centro e nel nord dell'isola.
- Circa 380 mila famiglie in Francia sono rimaste senza elettricità a causa della tempesta Goretti. La stragrande maggioranza delle famiglie colpite si trovava nella regione settentrionale della Normandia, ha dichiarato il fornitore di energia elettrica Enedis in un comunicato. Colpite anche la Bretagna, la Piccardia e le regioni dell'Ile-de-France.
- Il bilancio di questo passaggio in Francia conta due feriti: un uomo di 26 anni è stato ricoverato dopo essere caduto dal tetto di casa nel tentativo di risistemare una tegola, mentre un altro individuo, di 43 anni, è rimasto ferito in circostanze simili nel dipartimento di Aisne. Sulla Manica, che questa notte è stata posta in allerta rossa per venti violenti dovuti al passaggio della tempesta Goretti, il colosso energetico Edf ha deciso di sospendere l'attività del reattore Epr di Flamanville.
- In Germania sono attese forti nevicate e venti nel nord, dove potrebbero cadere fino a 15 centimetri di neve. Rischio di gelo nel sud del Paese dove le temperature nel fine settimana potrebbero scendere fino a -20. (in foto la città di Buxton, in Regno Unito)
- Alcune zone, tra cui le città di Amburgo e Brema, hanno proclamato per oggi la chiusura delle scuole. Ad Amburgo, il maltempo aveva già causato ieri ritardi e cancellazioni sulla rete di trasporto pubblico. La compagnia ferroviaria nazionale Deutsche Bahn ha avvertito di ritardi significativi nei prossimi giorni e ha mobilitato oltre 14 mila dipendenti per sgomberare la neve da binari e banchine. (in foto neve ai Pavillion Gardens a Buxton)
- La tempesta Goretti è giunta anche nel nord della Spagna, in particolare nella zona delle Asturie, dove è morta una persona. Presenti diverse allerte meteo in molte province del Paese, dove si registrano raffiche di vento fino a 130 km orari.
- In Francia, in molti si sono interrogati sul nome attribuito alla tempesta che, per molti cattolici francesi, richiamerebbe quello di Santa Maria Goretti (1890-1902). Citati dalla Voix du Nord, i servizi meteo francesi assicurano che il nome 'Goretti' attribuito alla tempesta non ha nulla a che vedere con la Santa Italiana: ''Attribuire un nome alle tempeste permette di comunicare più efficacemente con l'approssimarsi di un fenomeno di venti violenti'', ha spiegato Météo France.