Nuova Mercedes VLE, debutta il monovolume elettrico di lusso

Primo modello realizzato sulla piattaforma VAN.E, è un multispazio di lusso completamente elettrico con 700 chilometri di autonomia.
- Le dimensioni confermano il salto di impostazione. Il VLE misura 5.309 mm in lunghezza, 1.999 mm in larghezza, 1.943 mm in altezza e ha un passo di 3.342 mm. È già prevista anche una variante lunga da 5.484 mm con passo di 3.517 mm. Il coefficiente aerodinamico dichiarato è di 0,25. I cerchi in lega vanno da 19 a 22 pollici.
- La dinamica di guida promette di essere uno dei fattori distintivi del modello. Il VLE può adottare sospensioni pneumatiche AIRMATIC con regolazione del livello di 40 mm e asse posteriore sterzante fino a 7 gradi. Il raggio di sterzata si ferma a 10,9 metri da marciapiede a marciapiede e a 11,6 metri da muro a muro. Per un veicolo di queste dimensioni è un dato rilevante, così come la capacità di traino, dichiarata fino a 2,5 tonnellate con rimorchio frenato.
- Sul fronte tecnico, il primo modello annunciato è il VLE 300 electric da 200 kW, accreditato di un’autonomia WLTP superiore a 700 km. In seguito, arriverà il VLE 400 4Matic electric da 305 kW, con accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi. Entrambi adottano una batteria NMC con contenuto energetico utilizzabile di 115 kWh. In futuro arriveranno due varianti con batteria LFP da 80 kWh. Inoltre, la VLE è predisposta per la ricarica bidirezionale.
- UX Superscreen opzionale si estende per tutta la larghezza dell’abitacolo con tre display. Dietro una grande superficie in vetro si trovano display del conducente da 10,25", display centrale e per il passeggero anteriore entrambi da 14”. Se il display lato passeggero non è installato, un motivo a stelle valorizza visivamente questa area. L’MBUX Superscreen è alimentato da microprocessori ad alte prestazioni e utilizza grafica in tempo reale sviluppata con Unity Game Engine.
- MBUX Rear Space Experience: Nel rivestimento del tetto sopra i sedili anteriori è nascosto uno schermo panoramico retrattile da 79 cm (31,3 pollici) con risoluzione 8K, funzione split-screen e camera da otto megapixel. Perfetto per film, videoclip, videogiochi o videoconferenze.
- Configurazioni dei sedili altamente flessibili per fino a otto persone –Roll & Go manuale o “seat ballet” da remoto: I sedili manuali sono dotati di quattro ruote integrate e possono essere spostati avanti e indietro con estrema facilità, bloccati in qualsiasi posizione oppure rimossi e fatti scorrere comodamente fino al garage.. Con tre file di sedili, il volume di carico arriva a 795 litri; rimuovendo tutti i sedili manuali si raggiungono 4.078 litri.