Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 marzo: la rassegna stampa

La guerra in Medio Oriente in primo piano sulle prime pagine dei quotidiani. Trump: “Il conflitto finirà presto”. Telefonata di un’ora con Putin su Iran e Ucraina. La Nato abbatte un missile iraniano nello spazio aereo della Turchia. Mojtaba Khameneii, nuova Guida Suprema dell'Iran, riceve l'appoggio ufficiale di Mosca, “è un partner affidabile di Teheran”. Macron annuncia: “Missione a Hormuz”. I raid fanno volare il petrolio
- È la guerra in Medio Oriente a farla da padrone su tutte le aperture dei quotidiani in edicola stamattina. “Trump: guerra quasi finita”, titola il Corriere della Sera: “Telefonata di un'ora con Putin su Iran e Kiev. La Nato abbatte missile in Turchia. I raid fanno volare il petrolio, le Borse in altalena. Macron: missione a Hormuz”. In spalla il tema del referendum: con “Meloni, video per il Sì ‘Niente crisi con il No’ Scontro su Bartolozzi”. In taglio centrale la cronaca con “Anisa, annegata in gita. ‘Braccialetto sbagliato’”.
- In apertura “Iran e petrolio, Trump sente Putin”, con il commento “Se il conflitto diventa energetico”. In prima pagina spazio anche al dibattito politico sul referendum con “La magistratura plotone d’esecuzione bufera su Bartolozzi”. Presente anche l’intervista a “Schlein: la premier dà la colpa ai giudici perché non è capace di governare”. Spazio anche allo sport con “Giochi paralimpici la bandiera russa sventola a Cortina”. In taglio basso: “Famiglia nel bosco, i genitori divisi sul futuro dei bimbi”.
- L’apertura è dedicata ancora una volta alla crisi in Medio Oriente con “Caro petrolio, pronto lo scudo”, “Giallo Khamenei: piazza piena a Teheran ma lui non c’è”. In prima pagina spazio anche all’analisi con “Energia, le tre cause che ci affossano”. Presente il tema tecnologico correlato alla guerra con il richiamo “Intelligenza assassina. L’Ai ultima arma di uccisione di massa nelle guerre”. In taglio basso spazio al referendum con “I giudici un plotone d’esecuzione”.
- In apertura la guerra in Medio Oriente con “Trump: la guerra sta per finire”, con le analisi “La forza necessaria della diplomazia”, “Il circuito perverso da bloccare” e l’editoriale “Il gioco al massacro da fermare”. In prima pagina spazio alla strage di Capodanno in Svizzera: “Rogo di Crans. E il poliziotto disse: ‘Non è affar mio’”. In taglio centrale lo sport con “Maldini-Marusic. Risveglio Lazio”. Presente anche il richiamo politico con “Referendum, video di Meloni ‘Con il Sì processi più giusti’”.
- In apertura gli effetti della guerra in Medio Oriente con “Corsa del greggio a 120 $, poi il crollo. Giorgetti: serve piano Ue straordinario”. In prima pagina spazio anche all’economia con “Fisco”, “Concordato soft per le nuove adesioni”. In spalla: “Referendum, la premier Meloni scende in campo: ‘Se vince il no non mi dimetto’”. In taglio basso: “Anthropic fa causa al Pentagono sull'impiego dell'Al in guerra”.
- L'apertura è dedicata all’allenatore rossonero, con “Fiducia al Max”. In prima pagina spazio anche all’Inter con “Inter i magnifici +7”. Presente il richiamo alla Champions con “La Dea gioca per tutti”. In taglio basso il mercato e le squadre con “Il quarto posto? Prendetelo con i gol”. Spazio anche allo sci con “Paralimpiadi: Mazzel regina del SuperG”.
- In apertura la guerra in Medio Oriente con “Trump sente Putin: ‘La guerra in Iran sta per finire’”, “Nato intercetta un missile: era diretto verso la Turchia” e “Folla a Teheran per Mojtaba: ‘Gli Usa pronti a farlo fuori’”. In prima pagina spazio anche al referendum con “Il 99,6% dei giudici si auto-promuove Meloni in campo: ‘Andate a votare’”. In taglio basso: “La magistratura ora va all'attacco: ‘Toni aggressivi sulla casa nel bosco’” e “Crans, nuove accuse ai Moretti: l'ombra del riciclaggio sui loro affari”.
- L’apertura dedicata agli effetti della guerra in Medio Oriente con “Borse e petrolio, è allarme. Ma Trump: guerra quasi finita”. In Iran “Folla per l’erede di Khamenei. La Nato abbatte missile in Turchia”. In primo piano anche: “Meloni: votate sì al referendum. Nordio, bufera su capo di gabinetto”. Spazio anche alle parole del Capo dello Stato per la Giornata internazionale delle donne con “Mattarella: donne protagoniste, ma la parità ancora manca”.
- Anche in questo caso, l’apertura è dedicata agli effetti della guerra con il titolo “Accise: Meloni disperata cerca una sponda nel Pd”, “Petrolio boom Giorgetti: ‘Sicurezza energetica in pericolo’”. In taglio alto: “Le balle della premier pro Sì. Ed esplode il caso Bartolozzi”. In spalle le parole dell’ex capo della Polizia: “Gabriele: ‘Pericolo per l’equilibrio dei poteri, dirò No’”. Spazio anche alla difesa con “Export delle armi, l’Italia fa +157%: Qatar, Kuwait&C.”.
- In apertura la guerra in Iran con “Gli ayatollah ricompattano anche la Nato”, “Relativisti e ayatollah” e l’analisi “Petrolio, la paura fa 70”. Spazio al tema del referendum con “Meloni in campo, il governo sale sul Frecciarossa del Sì”. L’editoriale: “Più indipendenza, meno fascismo. Spunti pazzi e spericolati per convincere a cena i sostenitori del No a votare Sì partendo dalle loro tesi”.
- In apertura il Medio Oriente con il titolo “Vedo nero”, “I pozzi colpiti dai missili, le navi bloccate nel Golfo persico: vola in alto il prezzo del petrolio”. Spazio anche all’analisi della guerra con “La tattica Usa: colpire scuole e ospedali”. In taglio basso il referendum con “Meloni scende in campo. Scoppia il caso Bartolozzi”. Spazio anche allo sciopero dell’8 marzo con “Cortei transfemministi contro il lavoro povero”.
- In apertura il referendum giustizia con “Sì, pronti!”, “Meloni scende in campo per il referendum ‘per una giustizia indipendente ed efficiente’. Attesa per l'evento di giovedi al teatro Parenti Mule (FI): ‘Dal No solo allarmismi infondati’”. L’editoriale: “Il referendum e il dovere della stabilità”. Spazio anche alla guerra in Medio Oriente con il commento “La guerra giusta di Trump contro l’Iran” e le parole di Testa: “Gas e petrolio, prezzi alle stelle l’Italia è il Paese più a rischio”.
- In apertura “Missili e Khamenei, l’Iran rilancia. Il mondo teme lo shock economico”. In prima pagina spazio al commento con “Trump un caso clinico vivente. Ma la sua destra non è così rozza”. In taglio centrale l’analisi sul caso della “famiglia del bosco” con “I figli non sono proprietà di nessuno”. Spazio anche alla politica interna con “Gli elettori di FdI e i dubbi su Meloni ‘La fiamma? Resti’”. In taglio basso: “Pellegrini pigliatutto: la ‘zarina’ di Salvini sbarca in Campania”.
- L’apertura è dedicata al referendum con “Il No demolito in 14 minuti”, “Meloni in campo per il referendum”. In taglio centrale la guerra in Medio Oriente con “Il nuovo Khamenei al bivio: martirio o resa?”. Spazio anche al tema economico con “Perché il prezzo del greggio prima sale e poi scende”. Presente anche la cronaca con “Giudici incartati sui bimbi del bosco”.
- L’apertura è dedicata alla Champions con “Juve e Roma fuori!”, “Champions, salta il banco: Como favorito”, “Dieci giornate alla fine e ancora 18 big match”. In prima pagina spazio anche a “Terapia Chivu: scudetto all’Inter” e ancora alla Champions con “Dea per la storia ostacolo Bayern”. Spazio infine al calendario con “Exit poll 4° posto”.
- L’apertura è dedicata alla Champions con “Dea d’Italia: vai!”, “O Champions o Champions”, “Juve tra rinnovi in ballo e volata per il 4° posto”. Spazio anche alla sfida scudetto con “Allegri, diavolerie scudetto. Ansia Chivu”. Presente anche il tennis con “Martello Sinner fa l’esame a Fonseca”.