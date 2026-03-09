Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 marzo: la rassegna stampa

Il Medio Oriente con la scelta dell'Iran di nominare il figlio di Khamenei come Guida suprema e le conseguenti reazioni di Usa e Israele. Poi ancora i nuovi sviluppi sulla strage di Crans-Montana, quelli relativi alla famiglia nel bosco ed il referendum sulla giustizia. Per lo sport, i risultati di Serie A, paralimpiadi e Formula 1. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola