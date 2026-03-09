Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 marzo: la rassegna stampa

Il Medio Oriente con la scelta dell'Iran di nominare il figlio di Khamenei come Guida suprema e le conseguenti reazioni di Usa e Israele. Poi ancora i nuovi sviluppi sulla strage di Crans-Montana, quelli relativi alla famiglia nel bosco ed il referendum sulla giustizia. Per lo sport, i risultati di Serie A, paralimpiadi e Formula 1. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola
- In primo piano il "caos nel Medio Oriente". Teheran: "Tocca al figlio di Khamenei". È lui "la Guida Suprema". Israele: "Lo uccideremo". Famiglia nel bosco: "Il Guardasigilli ora manda gli ispettori". Crans Montana: "Sui soldi dei Moretti l'ombra del riciclaggio". Calcio, serie A: "Il Milan vince il dervy e si avvicina un po' all'Inter". Milano-Cortina: "La seconda vita di Perathoner, oro paralimpico".
- Ancora il Medio Oriente in apertura: "L'Iran al figlio di Khamenei". Vince l'ala dura del regime: "Mojtaba nuova Guida suprema". Trump: "Durerà poco". Netanyahu: "Lo uccideremo". Intanto "il greggo tocca quota 100". Referendum, Meloni senza freni: "I giudici ci impediscono di governare". Le nuove carte sulla strage di Crans Montana: "Indagato il sindaco". Serie A: "Il derby è del Milan, Allegri riapre la lotta scudetto".
- "Meloni, tasse sugli extraprofitti" titola in apertura il quotidiano torinese. La premier: "Non condivido nè condanno Trump". Medio Oriente: "A Teheran colpiti depositi di greggio". Il regime: "Il figlio di Khamenei Guida suprema". Milano Cortina: "Giochi preziosi". Le paralimpiadi "conquistano il grande pubblico". Calcio: "Il Milan vince con l'Inter 1-0, parte la rimonta scudetto".
- "Sfida a Trump, Khamenei leader". L'Iran sceglie Mojtaba "come Guida suprema". Trump: "Durerà poco". Intanto "pioggia acida su Teheran, colpite le raffinerie". Meloni: "Non condivido nè condanno l'attacco Usa". Referendum, ancora la premier: "I magistrati non ci fanno governare". Famiglia nel bosco: "Nordio manda gli ispettori". Serie A: "De Rossi proprio tu, Roma stop che pesa".
- La serie A in primo piano: "Milan da sogno. Inter spuntata, scudetto riaperto". Estupinian decide il derby: "Diavolo a -7". Pazza Champions, corsa a tre per un posto: "De Rossi batte la Roma, storico Como. E la Juve a -1 ci crede". Formula 1, in Australia "subito sorpassi e caos, poi Russell e Kimi show. Leclerc terzo punta la Cina".
- "L'Allegrata". Nel derby Milan "spietato: è a -7 e sogna. L'Inter affondata". Scudetto, ora mancano "dieci partite alla fine". Altri risultati, Gasperini perde a Genova: "De Rossi inguaia la Roma". Juventus: "Con il tridente leggero, la svolta di Lucio". Napoli: "Tornano i Fab4". Formula 1: "Caccia alle Mercedes".
- "StraMilan". Per l'Inter "incubo derby, Estupinian riapre la lotta scudetto". L'ecuadoriano è "l'eroe a sorpresa, nel secondo tempo Dimarco si divora il pareggio". Juventus: "Yildiz, Vlahovic, Boga. Attacco alla Champions". Torino: "Salvezza e contratto. L'ora del Chè". Paralimpiadi: "La neve è sempre azzurra". Formula 1: "Kimi sogna, la Ferrari c'è".
- In apertura "i due fronti del conflitto". La "guerra santa del referendum" con il "No che conviene agli islamici". Arriva "l'appello del leader Piccardo" che "salda l'asse con la sinistra". Iran, la successione del regime: "Khamenei Jr dopo il padre. Ma per gli Usa non dura". Giustizia: "Scossa di Marina per il Sì". Meloni: "Le toghe fermano il governo". Famiglia nel bosco: "Nordio manda gli ispettori". Calcio: "Il lampo di Estupinian decide il derby: Milan a -7 dall'Inter".