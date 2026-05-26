Il 25 maggio sono stati effettuati gli esami sulle salme di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, oggi vengono invece analizzati i corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino. Per chiarire quanto accaduto sarà determinante l'analisi delle go-pro e della strumentazione indossata dalle vittime ascolta articolo

Sono state effettuate ieri (25 maggio) all'ospedale di Gallarate, in provincia di Varese, le autopsie sulle salme di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, due dei cinque sub italiani morti durante la drammatica immersione alle Maldive. Nessuna indiscrezione trapela sulla possibile causa della morte dei sub: i consulenti tecnici devono infatti attendere l'esito degli esami tossicologici prima di potersi esprimere. Saranno necessari alcuni giorni per ricevere i risultati di questi test. Oggi, dalla tarda mattinata, gli esami autoptici sui corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino. Per chiarire quanto accaduto sarà determinante l'analisi delle go-pro e della strumentazione indossata dalle vittime, ma per acquisire quel materiale l'Italia dovrà chiedere una rogatoria.

La prof Montefalcone e le missioni Intanto uno dei legali della famiglia di Monica Montefalcone ha parlato dell’università di Genova, per la quale l'esperta lavorava: "Queste missioni hanno ricorrenza annuale se non semestrale e l'università è assolutamente consapevole di quello che viene fatto", ha detto Alessandro Albert. Per l'altro avvocato, Giuseppe Pugliese, "ci sono dati oggettivi. La professoressa era lì perché doveva svolgere un'attività nell'ambito dell'ateneo: stiamo parlando di una persona di altissima competenza, di grandissima esperienza professionale, non era lì come un comune turista che trascorre un periodo piacevole di vacanza facendo immersioni a scopo ricreativo. Si tratta di elementi che le indagini ci consentiranno di approfondire". Opinione, quest'ultima, condivisa anche da Antonello Riccio, avvocato dei familiari di Federico Gualtieri. Leggi anche Sub morti alle Maldive, si indaga con analisi go-pro e interrogatori