Sub morti alle Maldive, proseguono autopsie. UniGe cancella profili dal sito, è polemicaCronaca
Il 25 maggio sono stati effettuati gli esami sulle salme di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, oggi vengono invece analizzati i corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino. Per chiarire quanto accaduto sarà determinante l'analisi delle go-pro e della strumentazione indossata dalle vittime
Sono state effettuate ieri (25 maggio) all'ospedale di Gallarate, in provincia di Varese, le autopsie sulle salme di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, due dei cinque sub italiani morti durante la drammatica immersione alle Maldive. Nessuna indiscrezione trapela sulla possibile causa della morte dei sub: i consulenti tecnici devono infatti attendere l'esito degli esami tossicologici prima di potersi esprimere. Saranno necessari alcuni giorni per ricevere i risultati di questi test. Oggi, dalla tarda mattinata, gli esami autoptici sui corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino. Per chiarire quanto accaduto sarà determinante l'analisi delle go-pro e della strumentazione indossata dalle vittime, ma per acquisire quel materiale l'Italia dovrà chiedere una rogatoria.
La prof Montefalcone e le missioni
Intanto uno dei legali della famiglia di Monica Montefalcone ha parlato dell’università di Genova, per la quale l'esperta lavorava: "Queste missioni hanno ricorrenza annuale se non semestrale e l'università è assolutamente consapevole di quello che viene fatto", ha detto Alessandro Albert. Per l'altro avvocato, Giuseppe Pugliese, "ci sono dati oggettivi. La professoressa era lì perché doveva svolgere un'attività nell'ambito dell'ateneo: stiamo parlando di una persona di altissima competenza, di grandissima esperienza professionale, non era lì come un comune turista che trascorre un periodo piacevole di vacanza facendo immersioni a scopo ricreativo. Si tratta di elementi che le indagini ci consentiranno di approfondire". Opinione, quest'ultima, condivisa anche da Antonello Riccio, avvocato dei familiari di Federico Gualtieri.
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Il giallo del profilo sul sito accademico
Resta invece un giallo la rimozione della pagina del profilo della professoressa Montefalcone dal sito accademico poco dopo la tragedia, così come accaduto anche in queste ore per quella della ricercatrice Muriel Oddenino, assegnista presso la stessa università. La decisione, secondo una nota ufficiale di UniGe, sarebbe "di tipo meramente amministrativo". Ma Carlo Sommacal, che nella tragedia ha perso la moglie Montefalcone e la figlia Giorgia, è "sgomento" per quello che ritiene un gesto incomprensibile. Mentre gli studenti di Montefalcone hanno chiesto la realizzazione di una pagina web che ricordi la professoressa e il suo impegno per l'ateneo. I ragazzi chiedono "che si ricordi tutto quello che è stata e tutto quello che ha fatto. Ci piacerebbe fosse sul sito dell'università, ma se non sarà possibile la faremo noi”.
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