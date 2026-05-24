Il governo delle Maldive intende introdurre una nuova legge sulle immersioni tecniche dopo il tragico incidente in cui cinque italiani sono morti durante l'esplorazione di una grotta subacquea oltre l'attuale limite regolamentare dei 30 metri. Lo ha annunciato il portavoce del governo, Mohamed Hussain Shareef, spiegando che la futura normativa servirà a regolamentare questo tipo di attività subacquee. Con l'avvio del processo per autorizzare le immersioni tecniche, le Maldive restano al momento una delle poche destinazioni mondiali dove tali pratiche sono ancora vietate. Parlando durante il briefing con la stampa, Shareef ha spiegato che, una volta approvata la nuova legge, verranno rilasciati permessi a ricercatori e subacquei tecnici certificati.

Quadro normativo eleaborato assieme agli operatori del settore

"Dal momento che si tratta di ricercatori e di subacquei che utilizzano attrezzature specialistiche per un'attività che non può essere svolta senza competenze specifiche e un altissimo livello di esperienza, implementeremo e regolamenteremo tutto attraverso linee guida molto rigorose", ha dichiarato il portavoce. Shareef ha precisato che le discussioni preliminari per la stesura della legge sono appena iniziate, ma che sia l'approvazione del testo sia la definizione dei regolamenti dovrebbero procedere rapidamente. Ha inoltre aggiunto che il quadro normativo verrà elaborato in consultazione con gli operatori del settore.