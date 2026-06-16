Una fregata russa avrebbe sparato colpi di avvertimento contro uno yacht civile nel Canale della Manica. Un portavoce del ministero della Difesa britannico ha confermato di aver ricevuto segnalazioni sull’episodio e di aver avviato accertamenti

Una fregata russa avrebbe sparato colpi di avvertimento contro uno yacht civile che si era avvicinato nel Canale della Manica. A riferirlo è l’agenzia britannica PA Media, rilanciata da Reuters. Come riporta Sky News, un portavoce del ministero della Difesa britannico ha dichiarato di aver ricevuto segnalazioni relative a “un incidente avvenuto nel Canale” e di aver avviato accertamenti. Al momento, non sono stati segnalati feriti né danni all’imbarcazione. (GUERRA IN UCRAINA: LE NOTIZIE IN DIRETTA)