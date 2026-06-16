Una fregata russa avrebbe sparato colpi di avvertimento contro uno yacht civile nel Canale della Manica. Un portavoce del ministero della Difesa britannico ha confermato di aver ricevuto segnalazioni sull’episodio e di aver avviato accertamenti
Una fregata russa avrebbe sparato colpi di avvertimento contro uno yacht civile che si era avvicinato nel Canale della Manica. A riferirlo è l’agenzia britannica PA Media, rilanciata da Reuters. Come riporta Sky News, un portavoce del ministero della Difesa britannico ha dichiarato di aver ricevuto segnalazioni relative a “un incidente avvenuto nel Canale” e di aver avviato accertamenti. Al momento, non sono stati segnalati feriti né danni all’imbarcazione. (GUERRA IN UCRAINA: LE NOTIZIE IN DIRETTA)
La presenza russa nella Manica
Gli spari sarebbero stati esplosi da circa 500 metri di distanza, a circa 20 miglia nautiche a sud dell’Isola di Wight, al di fuori dalle acque territoriali britanniche. L'episodio arriva in un momento di particolare attenzione sulle attività navali russe nel Canale della Manica. Domenica, commando britannici hanno abbordato e intercettato una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa, soggetta a sanzioni, in un'operazione finalizzata a interrompere le entrate petrolifere che contribuiscono a finanziare la guerra in Ucraina. La Marina britannica ha inoltre reso noto che due proprie unità avevano seguito la fregata russa Admiral Grigorovich nel Canale della Manica, a ovest di Brest, in Francia.