Il presidente ucraino ha proposto a Donald Trump di incontrare il leader russo negli Stati Uniti. Lo ha riferito lo stesso Zelensky, spiegando di aver discusso la questione durante una telefonata con il capo della Casa Bianca. "Ora ci concentreremo sull'Ucraina", dice il presidente Usa dal vertice in corso a Evian
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Il presidente ucraino ha proposto a Donald Trump di incontrare il leader russo negli Stati Uniti. Lo ha riferito lo stesso Zelensky, spiegando di aver discusso la questione durante una telefonata con il capo della Casa Bianca. "Ora ci concentreremo sull'Ucraina", dice il presidente Usa dal vertice in corso a Evian.
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Droni russi contro il Kharkiv, otto feriti tra cui due minori
Le truppe russe hanno colpito Balakliya, nella regione di Kharkiv, con dei droni durante la notte, ferendo otto persone. Come riportato da Ukrinform, lo ha comunicato su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Kharkiv Oleg Synegubov. "Durante la notte, il nemico ha attaccato la città di Balakliya con dei droni. A seguito del bombardamento, otto persone sono rimaste ferite, tra cui una bambina di 4 anni e un ragazzo di 13 anni. Quattro edifici residenziali privati, una cantina, automobili, annessi e un garage hanno preso fuoco", ha aggiunto.
Sindaco Sobyanin, colpita una struttura della raffineria di Mosca
Una struttura della raffineria di petrolio di Mosca è stata danneggiata da un attacco di droni. Lo ha riferito il sindaco della capitale russa, Serghei Sobyanin, aggiungendo che non ci sono state vittime. In precedenza Sobyanin aveva riferito che in mattinata erano stati abbattuti 25 droni in avvicinamento a Mosca, portando il numero totale di velivoli colpiti dallinizio della giornata a 60.
Ucraina: Mosca, 'a fuoco deposito petrolio nel Krasnodar a causa attacco drone'
Un incendio è scoppiato in un deposito di petrolio nel villaggio di Poltavskaya, nel distretto di Krasnoarmeysky del territorio di Krasnodar, a seguito dello schianto di un drone. Lo riferisce sui social l'amministrazione regionale russa. "Non ci sono vittime né feriti. Trentadue persone e sette mezzi sono impegnati nello spegnimento dell'incendio", si legge nel comunicato. Il quartier generale operativo riferisce inoltre che, a seguito dell'attacco con il drone, la strada tra il villaggio di Poltavskaya e il villaggio di Trudobelikovsky è stata temporaneamente chiusa.
G7: Zelensky arrivato a Ginevra, colloquio con Parmalin
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato nella tarda serata di ieri a Ginevra, dove ha incontrato il presidente della Confederazione Martin Parmelin, in vista della sua partecipazione al G7 ad Evian. In un messaggio pubblicato sui social, Zelensky ha riferito di aver aggiornato il leader svizzero sui continui attacchi russi e sulle esigenze dell'Ucraina in materia di difesa aerea. I due hanno discusso anche della situazione al fronte, del regime di sanzioni contro Mosca e delle misure che, secondo Kiev, potrebbero spingere la Russia a sedersi al tavolo dei negoziati. Nel colloquio si è parlato inoltre di cooperazione energetica. Zelensky ha ringraziato la Svizzera per il sostegno ricevuto durante l'ultimo inverno, esprimendo l'auspicio che l'assistenza possa proseguire nei prossimi mesi.
Starmer, forniremo uranio per le centrali a Kiev e nuove sanzioni contro Mosca
Il Regno Unito fornirà uranio arricchito all'Ucraina per le sue centrali nucleari e imporrà nuove sanzioni alla Russia. Lo ha annunciato il Primo Ministro britannico Keir Starmer in vista della sessione del vertice del G7 di domani dedicata al conflitto in Ucraina. Condannando i "barbari attacchi" della Russia in Ucraina, Londra intende "intensificare gli sforzi" "tagliando le risorse che alimentano la guerra di Putin e fornendo energia all'Ucraina per i prossimi inverni", ha dichiarato Starmer in un comunicato stampa diffuso in serata.