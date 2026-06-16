Le truppe russe hanno colpito Balakliya, nella regione di Kharkiv, con dei droni durante la notte, ferendo otto persone. Come riportato da Ukrinform, lo ha comunicato su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Kharkiv Oleg Synegubov. "Durante la notte, il nemico ha attaccato la città di Balakliya con dei droni. A seguito del bombardamento, otto persone sono rimaste ferite, tra cui una bambina di 4 anni e un ragazzo di 13 anni. Quattro edifici residenziali privati, una cantina, automobili, annessi e un garage hanno preso fuoco", ha aggiunto.