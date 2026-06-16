Aperto il capitolo dei Fondamentali, un via libera bloccato a lungo dall'opposizione di Budapest. "Ci sono giorni difficili da descrivere a parole", ha dichiarato a nome della presidenza di turno la vice ministra cipriota per gli Affari europei. "È un momento storico per l'Europa. L'apertura del primo cluster segna una tappa fondamentale nel processo di adesione di Kiev e nell'impegno dell'Ue a favore di un continente unito, pacifico e democratico"

L'Ue ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l'Ucraina e la Moladvia. Nella riunione di ieri a Lussemburgo è stato aperto il primo cluster, quello dei Fondamentali, un via libera bloccato a lungo dall'opposizione di Budapest. "Ci sono giorni difficili da descrivere a parole", ha dichiarato a nome della presidenza di turno dell'Ue Marilena Raouna, vice ministra cipriota per gli Affari europei. "È una giornata storica per l'Ucraina e per l'Europa. L'apertura del primo cluster segna una tappa fondamentale e a lungo attesa nel processo di adesione dell'Ucraina e nell'impegno dell'Ue a favore di un continente unito, pacifico e democratico".

"Momento che riveste forte significato politico e dimensione umana"

"È un momento che riveste sia un significato politico sia una forte dimensione umana, perché dietro ogni riforma, ogni cambiamento legislativo e ogni traguardo raggiunto si celano determinazione, duro lavoro e le aspirazioni del popolo moldavo", ha aggiunto. "L'apertura formale del primo cluster dei negoziati rappresenta un importante passo avanti e porta anche la Moldavia alla fase successiva del suo percorso di adesione all'Ue" ha sottolineato la commissaria Ue all'Allargamento Marta Kos. "La Moldavia è tra i Paesi candidati all'Ue con le migliori prestazioni. Con il passo odierno, questo diventerà ancora più evidente" ha aggiunto, spiegando che "la Commissione si aspetta ora che il Consiglio proceda all'apertura dei restanti cinque cluster negoziali prima dell'estate".