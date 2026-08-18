Iran, Trump minaccia Oman ma Erdogan lo invita a trattare. LIVE

Colloquio telefonico tra Recep Tayyip Erdogan e Donald Trump. Il presidente turco ha sottolineato l'importanza di sfruttare al massimo la via diplomatica per allentare le tensioni in Medio Oriente, auspicando in particolare che vadano avanti le trattative tra Washington e Teheran. Erdogan ha poi definito l'Accordo congiunto di difesa della Mecca, siglato questo mese da Turchia, Pakistan e Arabia Saudita, un segnale di "una posizione forte nel garantire la stabilità e la sicurezza regionali".

Nel corso della conversazione si è parlato anche di Gaza. Secondo il leader di Ankara, "in un momento in cui l'obiettivo è passare alla seconda fase del processo di pace, si è registrato un aumento delle azioni del governo israeliano contro i palestinesi". Erdogan ha assicurato che la Turchia "continuerà a sostenere una pace duratura nella regione e le iniziative volte alla ricostruzione" della Striscia.