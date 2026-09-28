Iran, Casa Bianca annuncia nuove trattative in settimana. LIVE

Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, esponente dell'estrema destra, ha pubblicato un video in cui minaccia un detenuto palestinese e promette di giustiziare tali prigionieri qualora venisse nominato ministro della Difesa dopo le imminenti elezioni israeliane. Lo scrive Al-Jazeera. Nel filmato pubblicato su X, si vede Ben-Gvir affrontare il detenuto palestinese Hassan Salameh all'interno della sua cella e dirgli: "Voglio giustiziarti". In una dichiarazione che accompagna il video, Ben-Gvir ha affermato che, se dovesse assumere l'incarico di ministro della Difesa, si assicurerà che prigionieri come Salameh "vengano messi a morte" e promuoverà "la politica di immigrazione", ovvero l'espulsione dei palestinesi da Gaza e dalla Cisgiordania occupata. Salameh è detenuto dalle autorità israeliane dal 1996 e sta scontando diversi ergastoli in seguito a condanne per attentati dinamitardi mortali avvenuti negli anni '90. Hamas ha condannato la "minaccia di morte" rivolta da Ben-Gvir a Salameh nel video.