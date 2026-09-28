Introduzione

Entra in vigore oggi, lunedì 28 settembre, il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione: 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Il price cap sarà applicato per un periodo iniziale di 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell’anno, “in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti", ha fatto sapere il colosso dell’energia (di cui lo Stato è il principale azionista).

Anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaijan, ha annunciato che applicherà un limite al costo di benzina e gasolio sul mercato italiano della sua controllata Ip, e che saranno studiate "le modalità più efficaci per estendere il meccanismo alle stazioni a marchio Esso e agli altri operatori della filiera che si riforniscono da Ip", anche se non sono ancora chiari i dettagli dell'intervento. Si può invece fare una stima dell'impatto che avrà il price cap di Eni: quanto permetterà di risparmiare?