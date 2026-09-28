Migliori shampoo, in classifica Altroconsumo il numero 1 è al discount

Etichetta e impatto ambientale sono le caratteristiche che penalizzano maggiormente la valutazione. I prodotti che hanno ottenuto un buon giudizio riguardo alla tutela ambientale sono pochi. La causa è che la maggior parte contengono allergeni e microplastiche tra gli ingredienti. Gli allergeni possono essere scarsamente biodegradabili e possono provocare reazioni avverse nelle persone sensibili, anche se nel caso dello shampoo il rischio è basso perché il prodotto viene risciacquato e resta poco tempo a contatto con la cute. Le microplastiche, invece, una volta disperse nell'ambiente possono contribuire all'inquinamento di acqua e suolo.