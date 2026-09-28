Migliori shampoo, in classifica Altroconsumo il numero 1 è al discount

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Migliori shampoo, nella classifica di Altroconsumo il numero 1 è al discount

Economia
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Una delle ultime analisi di Altroconsumo ha riguardato gli shampoo più diffusi sul mercato rivelando che anche un prodotto molto economico può ottenere buoni risultati. La prova è stata effettuata sia da parrucchieri esperti che dai consumatori.

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Quello che devi sapere

Come è stata stilata la classifica

Il test effettuato da Altroconsumo ha valutato gli shampoo attraverso una prova effettuata da parrucchieri esperti e una prova d'uso fatta dai consumatori. I risultati hanno mostrato che le valutazioni dei due gruppi non sempre coincidono: alcuni shampoo convincono maggiormente i professionisti, mentre altri risultano più apprezzati da chi li utilizza nella vita quotidiana. Nella valutazione complessiva sono stati considerati anche l'impatto ambientale e l'etichetta, due aspetti sui quali diversi prodotti del test mostrano margini di miglioramento.

 

Per approfondire: Recensioni online false, dalle linee guida dell'Antitrust arrivano QR code e IA

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Il migliore shampoo si trova al discount

Il prodotto all’apice della classifica è uno shampoo che può essere acquistato al discount a poco più di un euro. Si tratta del Near Your Hair Crema di riso e avena, venduto da Eurospin e che è risultato il Migliore del Test e il Miglior Acquisto, grazie alla combinazione tra buona qualità e prezzo molto basso. Il prodotto piace ai parrucchieri soprattutto per il lavaggio e la facilità di risciacquo e ottiene buoni giudizi anche nella prova d'uso con i consumatori, in particolare per la spalmabilità e la schiuma.

 

Per approfondire: Le migliori confetture di albicocca, ecco la classifica di Altroconsumo

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I prodotti con il miglior rapporto qualità-prezzo

Altri shampoo che hanno ottenuto ottimi risultati sono: Gliss Aqua Revive e Garnier Fructis Aloe Vera Hair Food Shampoo. Il primo è il più apprezzato dagli esperti, convince soprattutto sui capelli asciutti per la pettinabilità, piace anche ai consumatori, soprattutto per la sensazione di pulizia dopo il lavaggio. L’impatto ambientale è però migliorabile, bene l’etichetta. Il secondo è il più apprezzato dai consumatori, soprattutto per la facilità di risciacquo e la sensazione di pulizia. Promosso anche dai parrucchieri, è il migliore complessivamente come impatto ambientale, ma l’etichetta è migliorabile. 

 

Per approfondire: Qual è il migliore caffè macinato per moka? La classifica di Altroconsumo

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I prodotti che convincono meno

Dall’indagine di Altroconsumo, in generale, sia nelle prove con parrucchieri che in quelle con consumatori non sono emerse vere e proprie bocciature: gli shampoo testati hanno ottenuto nel complesso giudizi positivi. Alcuni prodotti, però, sono più divisivi, in particolare alla prova pratica da parte dei consumatori per il profumo e la quantità di schiuma, che sono aspetti molto soggettivi. Le criticità più diffuse emergono invece quando si considerano l'impatto ambientale e l’etichetta.

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L’impatto ambientale penalizza la valutazione

Etichetta e impatto ambientale sono le caratteristiche che penalizzano maggiormente la valutazione. I prodotti che hanno ottenuto un buon giudizio riguardo alla tutela ambientale sono pochi. La causa è che la maggior parte contengono allergeni e microplastiche tra gli ingredienti. Gli allergeni possono essere scarsamente biodegradabili e possono provocare reazioni avverse nelle persone sensibili, anche se nel caso dello shampoo il rischio è basso perché il prodotto viene risciacquato e resta poco tempo a contatto con la cute. Le microplastiche, invece, una volta disperse nell'ambiente possono contribuire all'inquinamento di acqua e suolo.

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Giudizio negativo sull’etichetta

L'etichetta fa calare il giudizio complessivo, in particolare, perché alcuni shampoo mettono in evidenza l'assenza di ingredienti come siliconi, coloranti o oli minerali, suggerendo che il prodotto sia per questo più sicuro o di qualità migliore. Questi claim “senza” possono però creare una percezione negativa di sostanze ammesse per legge e una falsa sensazione di maggiore sicurezza. Il consiglio di Altroconsumo per scegliere lo shampoo è quindi quello di non fermarsi agli slogan riportati sulla confezione, ma considerare nel complesso prestazioni, caratteristiche e prezzo.

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Cosa apprezzano consumatori e parrucchieri

Ciò che convince i consumatori nell’acquisto dello shampoo è il rapporto qualità - prezzo, la pettinabilità dei capelli dopo l’uso, la facilità di risciacquo e la sensazione di pulizia. Anche il prezzo al litro è un elemento utile da considerare al momento dell'acquisto. Gli shampoo vengono infatti venduti in confezioni di dimensioni diverse e confrontare soltanto il prezzo del flacone può essere fuorviante. Il costo dello stesso prodotto può cambiare sensibilmente da un punto vendita all’altro. Inoltre un prezzo elevato non è necessariamente sinonimo di qualità: anche un prodotto molto economico può dare buoni risultati.

 

Per approfondire: Le notizie utili per i consumatori

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