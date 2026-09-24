Miglior caffè macinato per moka, la classifica di Altroconsumo

Introduzione
Altroconsumo, l’organizzazione di consumatori indipendente italiana, ha stilato la classifica dei migliori caffè macinati per moka. Al fine di redigere la graduatoria i prodotti sono stati sottoposti a diverse analisi: queste hanno valutato la qualità, la sicurezza e la bontà dei caffè, e anche l’impatto ambientale degli imballaggi. Inoltre è stata presa in considerazione anche la completezza delle informazioni riportate in etichetta e il risultato dell’assaggio da parte di un gruppo di consumatori. I prodotti sono stati scelti sulla base di quelli maggiormente distribuiti sul mercato in base all’indagine sui supermercati condotta dalla stessa Altroconsumo.
Quello che devi sapere
Le analisi di laboratorio
Altroconsumo ha comunicato anche quali sono i dettagli dei criteri che ha adottato al fine di redigere la graduatoria. Per quanto concerne le analisi di laboratorio, gli indicatori di qualità presi in esame sono stati il tenore di umidità, le ceneri e l’estratto acquoso. Per quanto riguarda invece i contaminanti, quelli analizzati sono stati l’ocratossina A e l’acrilammide.
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L’impatto ambientale dell’imballaggio
E ancora, Altroconsumo ha valutato l’impatto dell’imballaggio: sono stati presi in considerazione diversi parametri, tra cui il materiale della confezione, la presenza di un eventuale imballaggio secondario, il rapporto tra contenuto e tutto il contenitore e i rifiuti totali prodotti in un anno. Quest’ultimo è stato misurato immaginando uno scenario nel quale si ha un consumo di due caffè al giorno.
L’assaggio dei consumatori
Inoltre i caffè sono stati assaggiati da 60 consumatori: nel corso della prova i prodotti sono stati offerti in forma anonima. I campioni, secondo quanto spiegato da Altroconsumo, sono stati preparati in condizioni standardizzate da un cuoco professionale, utilizzando una moka in alluminio. Ogni assaggiatore ha ricevuto 25 ml di prodotto e ha espresso un giudizio da 1 a 9 su odore, aspetto, sensazioni in bocca, aroma, gusto e piacevolezza complessiva.
La valutazione dell’etichetta
Infine Altroconsumo ha verificato che sulla confezione fossero presenti tutte le informazioni obbligatorie previste dalla legge e quelle facoltative: tra queste l’origine del caffè, il tipo di miscela utilizzata, l’intensità, la data di produzione, il numero di capsule, la modalità e tempi di conservazione e i contatti diretti con il produttore.
Quale caffè è di qualità media
Nella categoria di caffè di qualità media si trova solamente Segafredo Crema Ricca, che ha ottenuto un punteggio pari a 55. Il formato preso in esame è quello da 250 grammi, con miscela Arabica e Robusta, con un prezzo medio indicato di 4,62 euro.
Quali caffè sono di qualità buona
Sono invece sei i caffè che sono rientrati nella categoria di qualità buona: si tratta di Pellini N. 42 Tradizionale (che ha ottenuto un punteggio pari a 61), Lavazza Qualità Rossa (64 punti), Lavazza Crema e Gusto (64 punti), Don Jerez (Eurospin) Arabica 100% Qualità Oro (65 punti), Splendid Classico (67 punti) e Esselunga Macinato per Moka Classico (67 punti).
Quali caffè sono di qualità ottima
Per quanto riguarda invece i prodotti di qualità ottima, nella classifica di Altroconsumo appaiono quattro diversi prodotti: Conad Qualità Classica (che ha ottenuto un punteggio pari a 70), Gimoka Aroma Classico (70 punti), Bialetti Perfetto Moka Classico (71 punti) e Coop Caffè Classico (72 punti).
Il podio della classifica
E poi, ci sono i prodotti migliori che hanno conquistato il podio della classifica di Altroconsumo. In terza posizione c’è un ex aequo tra due diversi macinati, che hanno ottenuto entrambi 72 punti: si tratta di Carrefour Classico Miscela Tradizionale e di Illy Tostato Classico. Invece in seconda posizione, con un punteggio pari a 73, si trova il Caffè Vergnano 1882 Granaroma Miscela Classica.
Qual è il migliore caffè macinato per moka
Infine, a ottenere la prima posizione nella classifica di Altroconsumo sui migliori caffè macinati per moka è Kimbo Espresso Napoletano: il prodotto ha ottenuto un punteggio pari a 74 e la valutazione di qualità ottima. La confezione è da 250 grammi, mentre il prezzo medio rilevato è di 5,12 euro: al chilo il costo è di 20,49 euro.
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