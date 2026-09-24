Miglior caffè macinato per moka, la classifica di Altroconsumo

Introduzione

Altroconsumo, l’organizzazione di consumatori indipendente italiana, ha stilato la classifica dei migliori caffè macinati per moka. Al fine di redigere la graduatoria i prodotti sono stati sottoposti a diverse analisi: queste hanno valutato la qualità, la sicurezza e la bontà dei caffè, e anche l’impatto ambientale degli imballaggi. Inoltre è stata presa in considerazione anche la completezza delle informazioni riportate in etichetta e il risultato dell’assaggio da parte di un gruppo di consumatori. I prodotti sono stati scelti sulla base di quelli maggiormente distribuiti sul mercato in base all’indagine sui supermercati condotta dalla stessa Altroconsumo.