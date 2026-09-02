Supermercati, i migliori per risparmiare. Classifica Altroconsumo

Un altro scenario preso in considerazione è quello della spesa mista, che combina prodotti di marca, articoli a marchio del distributore e prodotti più economici. È una modalità che, secondo l'indagine, riflette bene le abitudini di acquisto degli italiani. Nel segmento dei discount, Eurospin e In's Discount condividono la vetta: rispetto all'insegna più cara della categoria, Todis, permettono di ridurre la spesa di circa il 16%. Alle loro spalle si piazzano Lidl e Aldi. Tra supermercati e ipermercati, invece, il risultato migliore è quello di Dok, che sale al vertice della graduatoria con una spesa di circa il 10% inferiore a quella di Carrefour Market. Seguono, con distacchi contenuti, Coop, Famila Superstore e Famila.