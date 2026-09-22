La clausola nazionale di salvaguardia con le deroghe al Patto, o 'Nec', introduce una flessibilità sul percorso di spesa ma non cancella il limite del 3%. Attualmente è attivata da 16 Paesi con deroghe su spese nella difesa fino all'1,5% del Pil in quattro anni ed è previsto si possa allargare anche agli investimenti nell'energia. L'Italia ha inviato la richiesta per attivarla. Se un Paese non è già in procedura, Commissione e Consiglio possono decidere di non aprire l'iter quando lo sforamento del 3% è riconducibile alle spese autorizzate dalla Nec.