Rinnovo contratto medici e sanitari, che cosa prevede la bozza

“Dobbiamo lavorare ancora molto su alcuni elementi”, ha spiegato ancora Di Silverio. “Intanto c’è la questione delle carriere, poi c’è la parte inerente i fondi contrattuali, che ancora non ha trovato una soluzione. E ancora, c’è la questione dell’organizzazione del lavoro con l’articolo 27, che deve essere ancora aggiustata. Insomma, i temi da discutere ci sono e non sono pochi”. E sull’appuntamento di oggi ha ribadito che “ancora non c’è nulla di deciso: si sta, appunto, discutendo. E di certo posso ribadire che la firma del Contratto non è vicina”, auspicando che “vengano sciolti tutti i nodi, al più presto”.