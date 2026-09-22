Mercato immobiliare, a chi conviene la nuda proprietà?

Chiarito questo, è possibile tornare all’analisi svolta dall’Ufficio Studi di Idealista. Da questa emerge che la distribuzione degli annunci di vendita in nuda proprietà è piuttosto disomogenea a livello nazionale. In testa alla classifica per incidenza percentuale sul numero complessivo di offerte si trova Trieste - con il 3,8% - seguita da Roma con il 3% e Napoli con il 2,1%. A Bari e Cagliari invece la quota è dell’1,8%, a Livorno dell’1,7%, a Bolzano e Savona dell’ 1,6%. Genova e Milano invece fanno registrate l’1,5% di annunci di nuda proprietà, Bologna l’1,4%, Firenze l’1,4%, Torino e Verona l’1,3%.