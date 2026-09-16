Quanto e come hanno risparmiato gli italiani nel 2026? I dati

Ancora scarsa è la fiducia negli investimenti digitali: circa un terzo degli intervistati dice di non fidarsi affatto. A pesare sono principalmente i timori legati alla sicurezza: il rischio di truffe e la protezione dei dati sono citati dal 76,5%, prima della perdita di controllo (45,1%). Un quarto del campione ha già avuto esperienza di truffe online. Le criptovalute sono usate come investimento da meno del 2%, l'88% nemmeno le conosce o non vi è interessato. Crowdfunding e peer-to-peer lending sono ignorati da oltre l'80%, e oltre il 96% non possiede app dedicate al trading online.