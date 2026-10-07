Decreto flussi 2027, le novità: quote, scadenze e date click day

Introduzione

Sono arrivati nuovi dettagli sul Decreto flussi 2027: nei giorni scorsi, infatti, è stata pubblicata la circolare interministeriale con le indicazioni operative che imprese e datori di lavoro devono seguire per presentare le domande di assunzione dei lavoratori non comunitari. Dalle quote di ingresso, ai posti disponibili per ogni settore, alle regole per l'assunzione, fino al calendario con le date dei click day e alle domande da presentare: le novità.