Conti correnti, dai rischi hacker ai blocchi bancari: come difendersi e chiedere rimborsiEconomia
Introduzione
Il conto corrente è sempre più accessibile attraverso un'applicazione, ma cosa accade quando i servizi digitali non funzionano? Il caso della succursale italiana di Revolut, in amministrazione giudiziaria per carenze nei controlli antiriciclaggio, e i disservizi del 16 novembre che hanno coinvolto JPMorgan Chase e altre banche statunitensi hanno riacceso l'attenzione sul problema.
Quello che devi sapere
Gli incidenti informatici
Secondo il Centro Studi Comtel, nei primi nove mesi del 2026 l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha rilevato 3.271 eventi informatici in Italia, contro i 2.729 dell'intero 2025. La finanza rappresenta il 6% degli episodi. Ma i rischi per le banche non dipendono soltanto dai criminali: Banca d'Italia ha registrato nel 2025 101 gravi incidenti informatici segnalati dagli intermediari nazionali, prevalentemente collegati a guasti software e problemi di rete. Nel 70% circa dei casi si è verificata un'interruzione dei servizi.
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Come agiscono i truffatori
Diverso è il rischio delle frodi sui singoli conti. Il rapporto CERTFin 2026 indica che l'81% delle frodi effettive ai danni dei clienti privati nasce dalla manipolazione della vittima, indotta a disporre personalmente pagamenti o trasferimenti. Nel 96% delle transazioni fraudolente vengono completate le procedure di autenticazione forte. I criminali sfruttano telefonate, messaggi e finte comunicazioni bancarie per creare urgenza e ottenere denaro o credenziali. Cresce inoltre l'utilizzo dei social e delle app di messaggistica, mentre i bonifici istantanei rendono particolarmente difficile intervenire dopo il trasferimento.
Per approfondire: Cybersicurezza: social, account banca e smartphone hackerati. Le polizze per tutelarsi
Le difese degli istituti
Sulla base dei dati CERTFin e Abi Lab, nel 2026 la quota del budget bancario destinata alla cybersicurezza è salita all'8%, dal 6,45% del 2025. Tra il 2020 e il 2025 gli investimenti del settore hanno superato i due miliardi di euro. Le banche adottano controlli sulle transazioni, autenticazione rafforzata e strumenti per individuare operazioni anomale. L'intelligenza artificiale può migliorare questi sistemi, ma anche facilitare l'individuazione di vulnerabilità da parte degli aggressori.
Come difendersi dalle frodi
È opportuno non condividere mai password, PIN o codici temporanei ricevuti dalla banca, neppure con chi sostiene di chiamare dall'assistenza. Prima di autorizzare un bonifico bisogna controllare beneficiario e importo, evitando di seguire link contenuti in messaggi inattesi. Per verificare un avviso è meglio aprire direttamente l'app ufficiale o chiamare un recapito già noto. Conviene inoltre attivare le notifiche sui movimenti, aggiornare smartphone e computer e non inserire dati bancari riservati in servizi di intelligenza artificiale. Se si sospetta una frode, occorre contattare immediatamente l'istituto.
L'utilità di un secondo conto
Per ridurre la dipendenza da un solo intermediario può essere utile distribuire parte della liquidità su un secondo conto presso una banca indipendente. La misura permette di affrontare alcune spese anche quando un istituto è temporaneamente inaccessibile, ma non offre garanzie assolute. Anna Vizzari, coordinatrice Public Affairs di Altroconsumo, ha ricordato in un'intervista a Repubblica che in passato interruzioni dei circuiti di pagamento hanno coinvolto più banche contemporaneamente, sebbene senza superare generalmente i due giorni. Anche gli addebiti automatici continuano a gravare sul conto cui sono domiciliati.
Sportelli e contanti
Una filiale fisica può offrire un'alternativa all'home banking soltanto se il guasto non coinvolge anche i sistemi utilizzati dagli sportelli. Rimane comunque la possibilità di ricevere assistenza diretta, particolarmente importante per i clienti meno abituati ai canali digitali. Può essere prudente conservare una piccola somma in contanti per le necessità immediate, senza trasformare un'eventualità rara in una situazione di allarme permanente.
Cosa fare durante un blocco
Se l'app o il sito della banca risultano inutilizzabili, conviene verificare eventuali comunicazioni ufficiali e contattare l'assistenza per capire quali servizi siano coinvolti. È utile conservare schermate degli errori, messaggi ricevuti e prove dei pagamenti non eseguiti. Occorre controllare soprattutto le scadenze di bollette, mutui e bonifici programmati: un secondo conto non sposta automaticamente le domiciliazioni già attive. In presenza di operazioni non autorizzate, invece, la contestazione deve essere tempestiva e può rendersi necessario bloccare carte o credenziali compromesse.
Reclami e rimborsi
Se il disservizio provoca spese aggiuntive documentabili, il cliente può presentare un reclamo scritto e chiedere alla banca di rimborsarle. L'intermediario deve rispondere di norma entro 60 giorni, ridotti a 15 giorni lavorativi per i servizi di pagamento. In caso di risposta insoddisfacente o mancata risposta, è possibile ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario. Altroconsumo chiede dal 2024 indennizzi automatici per i blocchi prolungati, sul modello delle telecomunicazioni, ma la proposta non è stata accolta. Non esiste quindi un rimborso automatico generalizzato: l'eventuale risarcimento dipende dai diversi casi.
Le coperture assicurative
Esistono anche polizze cyber per privati, talvolta comprese nelle assicurazioni casa. Un'indagine mUp Research per Facile.it stima che 8,7 milioni di italiani abbiano subito una violazione informatica nell'arco di un anno. Alcuni contratti prevedono assistenza tecnica, tutela per il furto d'identità e rimborsi entro massimali prestabiliti per somme sottratte con frodi digitali. I pacchetti assicurativi possono partire indicativamente da 140 euro annui, ma franchigie ed esclusioni variano. Queste garanzie non coprono necessariamente i disservizi tecnici della banca.
Quanto sono frequenti i problemi
Secondo Banca d'Italia, nel 2025 gli esposti relativi a servizi e strumenti di pagamento sono diminuiti dell'11% rispetto all'anno precedente, mentre il totale delle segnalazioni ricevute è cresciuto dell'8%. Il calo dei reclami sui pagamenti non equivale dunque a una riduzione di tutti i disservizi bancari. Un conto alternativo, attenzione alle truffe e conoscenza delle procedure di reclamo aiutano a gestire le difficoltà. La continuità dei servizi e la sicurezza delle infrastrutture restano, però, responsabilità degli intermediari.
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