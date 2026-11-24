Se l'app o il sito della banca risultano inutilizzabili, conviene verificare eventuali comunicazioni ufficiali e contattare l'assistenza per capire quali servizi siano coinvolti. È utile conservare schermate degli errori, messaggi ricevuti e prove dei pagamenti non eseguiti. Occorre controllare soprattutto le scadenze di bollette, mutui e bonifici programmati: un secondo conto non sposta automaticamente le domiciliazioni già attive. In presenza di operazioni non autorizzate, invece, la contestazione deve essere tempestiva e può rendersi necessario bloccare carte o credenziali compromesse.