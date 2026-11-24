Superbonus, spalmacrediti in 10 anni verso lo stralcio dalla Manovra 2027: cosa cambiaEconomia
Introduzione
La disposizione che prevede di distribuire su dieci anni una parte dei crediti fiscali del Superbonus potrebbe essere cancellata dalla prossima Manovra. Dopo le proteste di banche, imprese e professionisti, il governo starebbe valutando lo stralcio integrale della norma dal disegno di Legge di Bilancio ma non si sarebbe ancora giunti a una decisione definitiva. Tra le alternative rimarrebbe la possibilità di ridurre a cinque anni la rateizzazione per alcune imprese, come proposto da Forza Italia.
Quello che devi sapere
Cosa prevede la Manovra 2027
L'intervento contestato è contenuto nell'articolo 37 del disegno di Legge di Bilancio e riguarda una categoria specifica di agevolazioni edilizie. Si tratta delle quote di crediti d'imposta utilizzabili nel 2027, maturate attraverso interventi finanziati con il Superbonus nel 2023 e successivamente trasferite mediante cessione del credito o sconto in fattura. Secondo la formulazione originaria, queste somme verrebbero ripartite in dieci annualità dello stesso importo, compensabili tra il 2027 e il 2036. Resterebbero fuori dal provvedimento i crediti per i quali fosse già stata scelta la dilazione decennale consentita dalle precedenti disposizioni. La modifica non interesserebbe dunque tutte le detrazioni edilizie, ma soltanto una determinata quota di agevolazioni già riconosciute.
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Quanto valgono i crediti coinvolti
La relazione tecnica allegata alla Manovra individua in 20,537 miliardi di euro il valore complessivo delle compensazioni interessate. Qualora il meccanismo decennale venisse confermato, nel 2027 potrebbero essere utilizzati circa 2,05 miliardi, mentre i restanti 18,48 miliardi sarebbero distribuiti nei nove esercizi successivi. Non si tratterebbe di una riduzione nominale degli importi spettanti, bensì di un cambiamento delle scadenze previste per recuperarli. Il rinvio avrebbe però conseguenze economiche per i titolari, che dovrebbero attendere più a lungo prima di sfruttare integralmente i benefici fiscali acquisiti.
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Perché il governo vuole intervenire
La proposta nasce dall'obiettivo di alleggerire le esigenze di finanziamento dello Stato nel 2027. Le agevolazioni del Superbonus sono state infatti già contabilizzate nel deficit relativo al 2023, mentre il loro successivo utilizzo in compensazione incide sulla liquidità delle casse pubbliche. Posticipare una parte dei crediti consentirebbe quindi di ridurre il ricorso all'emissione di titoli di Stato, senza modificare direttamente l'indebitamento netto. Un'eventuale rinuncia allo spalmacrediti renderebbe invece necessario finanziare le compensazioni secondo le scadenze attualmente previste. Considerando un costo medio all'emissione del debito pubblico del 2,94%, collocare circa 18,5 miliardi di titoli aggiuntivi comporterebbe, in una stima indicativa, interessi annui nell'ordine di 550 milioni di euro.
Le proteste del settore bancario
Gli istituti di credito figurano tra i soggetti maggiormente esposti alle conseguenze della misura. Durante l'audizione parlamentare del 10 novembre, il direttore generale dell'Associazione bancaria italiana (Abi), Marco Elio Rottigni, ha spiegato che le banche detengono tra il 70 e l'80% dei circa 18 miliardi di compensazioni interessate dal rinvio, per un valore stimato tra 12 e 14 miliardi. Secondo l'associazione, la rateizzazione potrebbe provocare svalutazioni per circa 3 miliardi, incidendo sui bilanci e sulla disponibilità finanziaria degli istituti. I crediti sono stati infatti acquistati sulla base di scadenze precedentemente fissate, che verrebbero ora modificate. Anche l'inflazione contribuirebbe a ridurre il valore reale delle somme recuperate nel tempo. L'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, ha contestato duramente l'iniziativa, definendola una “norma sudamericana”.
Gli effetti su imprese e professionisti
Le conseguenze del provvedimento non riguarderebbero soltanto il sistema finanziario. Una parte dei crediti ancora disponibili apparterrebbe infatti ad aziende e operatori professionali che hanno partecipato agli interventi agevolati. Per le imprese edili che hanno applicato lo sconto in fattura, il prolungamento dei tempi di compensazione potrebbe tradursi nella necessità di reperire ulteriori risorse per sostenere i costi ordinari e adempiere agli obblighi fiscali. L'Ance ha chiesto di salvaguardare almeno queste realtà, mentre il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha espresso una valutazione fortemente negativa. Anche i commercialisti hanno contestato il cambiamento delle regole per crediti già maturati, evidenziando i rischi per la certezza del diritto.
I rilievi giuridici e della Corte dei conti
Oltre ai possibili danni economici, l'Abi ha sollevato dubbi sulla compatibilità della misura con i principi costituzionali. Rottigni ha richiamato la sentenza 111 del 2024 della Corte costituzionale, sostenendo che la modifica delle condizioni originarie potrebbe compromettere l'affidamento degli operatori. Si tratta comunque di rilievi formulati dall'associazione e non di una dichiarazione di illegittimità della disposizione. Nell'audizione del 9 novembre, la Corte dei conti ha invece evidenziato la riduzione immediata di liquidità che il rinvio provocherebbe per i titolari dei crediti. I magistrati hanno inoltre segnalato la prevalenza di entrate non permanenti nelle coperture della manovra, delle quali soltanto il 30% avrebbe carattere strutturale.
La proposta di Forza Italia
Tra le modifiche alternative alla cancellazione della norma figura l'emendamento depositato da Forza Italia il 18 novembre. La proposta consentirebbe alle micro, piccole e medie imprese con crediti complessivi non superiori a 500 mila euro di utilizzare la quota interessata in cinque rate annuali, invece delle dieci inizialmente previste. Il periodo di compensazione si concluderebbe così nel 2031 anziché nel 2036. La soglia indicata non determinerebbe quindi un'esenzione dalla rateizzazione, ma soltanto una riduzione della sua durata. Il trattamento agevolato non sarebbe automaticamente esteso alle banche o agli altri titolari di crediti.
Cosa cambierebbe con cinque rate
La differenza tra le due modalità emergerebbe soprattutto dall'ammontare delle compensazioni utilizzabili ogni anno. Un'impresa con 100 mila euro di crediti riferiti alla quota del 2027, ipotizzando la possibilità di compensarli integralmente, potrebbe recuperare 10 mila euro all'anno fino al 2036 con il sistema decennale. Qualora fosse approvata la proposta di Forza Italia e l'azienda rispettasse i requisiti, l'importo annuale salirebbe a 20 mila euro, con conclusione nel 2031. Il beneficio consisterebbe in un accesso più rapido alle compensazioni, non nell'erogazione diretta di denaro. Anche per lo Stato, la soluzione quinquennale comporterebbe un anticipo nell'utilizzo di una parte delle agevolazioni rispetto all'ipotesi originaria.
Le possibili decisioni del governo
Il confronto tra esecutivo, banche e rappresentanti delle imprese potrebbe dunque concludersi con un compromesso, ma lo stralcio completo dello spalmacrediti sembrerebbe attualmente l'opzione in maggiore evidenza. Dal punto di vista dei saldi pubblici, questa scelta sarebbe meno complessa rispetto alla revisione di altre misure della manovra rivolte al settore bancario, che incidono direttamente sul deficit. Avrebbe comunque un costo finanziario legato al maggiore debito da emettere. Il viceministro dell'Economia Maurizio Leo ha manifestato disponibilità a valutare modifiche, richiamando però il problema delle coperture. Resterebbe inoltre sullo sfondo l'ipotesi di distinguere gli acquisti speculativi dei crediti, soluzione che presenterebbe difficoltà tecniche. Sarà quindi l'iter parlamentare della Legge di Bilancio a chiarire se la disposizione verrà eliminata, ridimensionata oppure mantenuta.
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