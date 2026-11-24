Le conseguenze del provvedimento non riguarderebbero soltanto il sistema finanziario. Una parte dei crediti ancora disponibili apparterrebbe infatti ad aziende e operatori professionali che hanno partecipato agli interventi agevolati. Per le imprese edili che hanno applicato lo sconto in fattura, il prolungamento dei tempi di compensazione potrebbe tradursi nella necessità di reperire ulteriori risorse per sostenere i costi ordinari e adempiere agli obblighi fiscali. L'Ance ha chiesto di salvaguardare almeno queste realtà, mentre il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha espresso una valutazione fortemente negativa. Anche i commercialisti hanno contestato il cambiamento delle regole per crediti già maturati, evidenziando i rischi per la certezza del diritto.