Come evidenzia ancora il rapporto, tra i dipendenti che userebbero i buoni acquisto per le spese natalizie, il 57% li destinerebbe alla spesa alimentare per i pranzi e le cene delle feste. A distanza si collocano dolci, vini e prodotti gastronomici (28%), tecnologia ed elettronica (27%) e consumi culturali come libri, cinema e teatro (20%). Seguono l'abbigliamento, i prodotti per la casa, i viaggi, la cura della persona e i giocattoli, tra il 12% e il 19%.