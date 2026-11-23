Inflazione e rincari, gli italiani useranno la tredicesima per le spese di NataleEconomia
Introduzione
Il Natale si avvicina, ma per molte famiglie italiane le festività rischiano di essere più costose del previsto. Tra rincari e bilanci sempre più sotto pressione, due italiani su tre (il 66%) prevedono di spendere di più rispetto allo scorso anno, mentre l'82% si prepara ad affrontare le feste senza un budget definito. A dirlo sono i numeri dell'Osservatorio "Gli italiani e i fringe benefit", realizzato da Swg per Satispay. In questo scenario, anche i buoni acquisto aziendali possono diventare una risorsa per contenere le spese. L'11% dei lavoratori dipendenti prevede infatti di utilizzarli per gli acquisti natalizi, mentre il 71% di chi riceve fringe benefit potrebbe considerare di farlo.
Quello che devi sapere
I dati
I dati sono stati raccolti nell’Osservatorio "Gli italiani e i fringe benefit", realizzato da Swg per Satispay, la piattaforma finanziaria che semplifica e rende accessibili pagamenti, risparmio e investimenti. Dal 2023, l'app ha arricchito la propria offerta anche con strumenti welfare di ultima generazione per le imprese di ogni dimensione, posizionandosi in poco tempo tra i principali operatori del settore.
La tredicesima per le spese di Natale
Secondo i numeri dell’Osservatorio, emerge una distanza ancora marcata tra la consapevolezza del valore dei fringe benefit e le nuove opportunità di utilizzo. Per far fronte all’aumento delle spese di fine anno, il 38% dei dipendenti pensa di usare la tredicesima, mentre il 35% degli italiani acquisterà i regali con largo anticipo per approfittare di offerte e promozioni e il 20% attingerà ai risparmi accumulati durante l’anno.
L'uso dei buoni acquisto
Come evidenzia ancora il rapporto, tra i dipendenti che userebbero i buoni acquisto per le spese natalizie, il 57% li destinerebbe alla spesa alimentare per i pranzi e le cene delle feste. A distanza si collocano dolci, vini e prodotti gastronomici (28%), tecnologia ed elettronica (27%) e consumi culturali come libri, cinema e teatro (20%). Seguono l'abbigliamento, i prodotti per la casa, i viaggi, la cura della persona e i giocattoli, tra il 12% e il 19%.
Il 67% usa ogni giorno i buoni pasto
La ricerca evidenzia anche che un benefit moltiplica il suo valore nella misura in cui è semplice da usare. Tra i dipendenti che ricevono buoni acquisto o buoni pasto, due su tre (67%) li usano subito per le spese di tutti i giorni, come pranzi, cene e spesa. Solo il 7% li accumula fino a ridosso della scadenza. Il welfare non è un extra simbolico. Il 52% dei dipendenti che lo riceve lo considera un contributo significativo allo stipendio, e il 54% degli intervistati dichiara che, se l’azienda smettesse di offrirlo, ne risentirebbe e dovrebbe ridurre gli acquisti.
Il fondo pensione
Come riferisce ancora il rapporto, la possibilità di destinare i crediti welfare alla previdenza complementare risulta particolarmente interessante per i lavoratori dipendenti. Più di 3 dipendenti su 4 sceglierebbero di destinare almeno una parte del valore dei propri buoni acquisto o crediti welfare ad un fondo pensione. In particolare, di questi il 72% dei Millennials verserebbe sul fondo pensione la maggior parte o circa la metà dei crediti. Farebbe lo stesso il 69% della Gen Z e il 54% della Gen X.
Scende la spesa media per i regali
Secondo il nuovo report Holiday Shopping Survey di Accenture, il budget degli italiani per i regali destinati ad amici, colleghi e familiari scenderà del 19% rispetto allo scorso anno. I millennials (cioè le persone nate tra il 1981 e il 1996) prevedono di spendere fino a 388 euro per i regali, mentre la Gen Z (1997-2012) fino a 308 euro. In generale, solo il 21% degli italiani ha messo in conto un budget più elevato rispetto allo scorso anno e, tra questi, il 54% afferma che la ragione principale è l'aumento generalizzato dei prezzi.
Per approfondire:
Natale 2026, gli italiani non rinunciano ai regali ma la spesa media scenderà a 351 euro
A Natale la spesa sale di 1.836 euro a famiglia
Nel frattempo, arriva anche l’allarme del Codacons. Con l'inflazione di ottobre al 5,5% gli italiani devono prepararsi a una stangata di Natale, tra forti rincari e tariffe in diversi comparti. Un incremento dei listini al dettaglio che mette a rischio i consumi dei prossimi mesi. In base allo studio realizzato dall'associazione, con un tasso al 5,5% la spesa totale annua di una famiglia "tipo", a parità di consumi, sale in media di +1.836 euro annui, mentre un nucleo con due figli si ritroverebbe a spendere +2.388 euro, qualora i prezzi dovessero mantenersi ai livelli attuali.
Satispay: "Il welfare un vero aiuto per le famiglie"
“Il welfare può essere un vero aiuto per le famiglie solo se è semplice e veloce da ricevere e da spendere", afferma Angela Avino, chief business development officer di Satispay. Per questo, "lavoriamo sull’esperienza d’uso, mettendo la nostra tecnologia al servizio di aziende di ogni dimensione, perché il welfare diventi una voce normale a supporto del bilancio familiare, soprattutto nei momenti di spesa maggiore, tra cui il Natale”, rimarca.