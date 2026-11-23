La discussione su Opzione Donna si inserisce nel più ampio confronto in corso sulla flessibilità in uscita dal mondo del lavoro e sul possibile ampliamento di Quota 64, cavallo di battaglia del Carroccio. "Stiamo creando una norma sperimentale" su Quota 64, che sarà "la prima norma che metteremo in campo nel dibattito parlamentare", ha detto negli scorsi giorni il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, in una conferenza stampa della Lega. "Oltre a questa norma - ha aggiunto - stiamo lavorando anche su altre norme" che guardano a un sistema di ricambio generazionale, "una di quelle più importanti si chiama staffetta generazionale" e permette di far lavorare meno chi ha un'età più avanzata per far entrare il giovane, aggiunge. Anche "Opzione Donna stiamo valutando di come poterla rinserire", ha concluso.

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