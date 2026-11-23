Manovra e pensioni, Opzione Donna potrebbe tornare nel 2027: le proposte di Lega e FdIEconomia
Introduzione
Opzione Donna potrebbe tornare nella Legge di Bilancio per il 2027. Dopo la mancata proroga con l'ultima Manovra, che ha limitato l'accesso alla misura alle lavoratrici che avevano già maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2024, tra i partiti di maggioranza si è riaperto il confronto sulla possibilità di ripristinare il canale di pensionamento anticipato: sia Fratelli d'Italia che la Lega hanno infatti presentato due proposte di modifica per estendere nuovamente la platea delle beneficiarie.
Quello che devi sapere
Manovra 2027 e pensioni, la proposta di FdI per Opzione Donna
La proposta di Fratelli d'Italia, contenuta in un emendamento a firma di Andrea Tremaglia, prevede di ripristinare Opzione Donna per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2026 abbiano maturato almeno 35 anni di contributi e un'età anagrafica di almeno 61 anni. Il requisito anagrafico verrebbe quindi ridotto di un anno per ogni figlio. La misura sarebbe però riservata a tre categorie specifiche: caregiver, lavoratrici con invalidità e disoccupate. Per finanziare il ritorno di Opzione Donna, Fratelli d’Italia prevede di utilizzare risorse provenienti dal fondo da circa 850 milioni di euro che la Lega intende invece destinare all'introduzione di Quota 64.
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La proposta della Lega per riprendere Opzione Donna
La proposta della Lega, firmata da Tiziana Nisini, punta a estendere di due anni il termine entro il quale devono essere maturati i requisiti per accedere a Opzione Donna, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026.
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Le differenze tra le due proposte
La differenza principale tra le due iniziative riguarda in sintesi la formulazione dell'intervento. Fratelli d'Italia propone un ripristino esplicito per specifiche categorie di lavoratrici, mentre la Lega punta a prorogare la finestra temporale prevista dalla normativa precedente. Entrambe le proposte saranno adesso esaminate durante l'iter parlamentare della Manovra, che va approvata entro il prossimo 31 dicembre.
Come funziona adesso Opzione Donna
Come anticipato, Opzione Donna non è stata prorogata per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti richiesti nel 2025 o nel 2026. L’ultima Legge di Bilancio non aveva infatti rinnovato la misura, lasciando la possibilità di accedervi soltanto a chi aveva raggiunto tutti i requisiti entro il 31 dicembre 2024. Nell’ultima versione, per l’accesso a Opzione Donna erano richiesti almeno 61 anni di età e 35 anni di contributi. Il requisito anagrafico scendeva a 60 anni per le lavoratrici con un figlio e a 59 anni per quelle con almeno due figli. Per le dipendenti o licenziate da aziende con un tavolo di crisi aziendale attivo era prevista una soglia di 59 anni, indipendentemente dal numero di figli.
Gli altri requisiti richiesti
Le lavoratrici, in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, possono accedere alla pensione anticipata con Opzione donna soltanto nei casi in cui rientrino anche in almeno una delle seguenti condizioni:
- assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 1992/104, o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Andare in pensione con Opzione Donna è conveniente?
Uno degli aspetti più dibattuti è il trattamento pensionistico che spetta a chi sceglie Opzione Donna: scatta il ricalcolo dell'intero assegno con il sistema contributivo, anche per i periodi di lavoro precedenti al 1996, che in caso contrario potrebbero essere conteggiati con il metodo retributivo o misto. Questo significa che l'importo della pensione può risultare inferiore rispetto a quello spettante seguendo le regole ordinarie. La riduzione non è però uguale per chiunque: dipende dall'età al momento del pensionamento, dagli anni di contribuzione, dalle retribuzioni e dalla storia lavorativa individuale. Bisogna inoltre considerare le finestre mobili per la decorrenza del trattamento: 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le autonome. Anche questi tempi incidono sulla possibilità di lasciare effettivamente il lavoro.
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Il dossier pensioni anticipate e la Legge di Bilancio
La discussione su Opzione Donna si inserisce nel più ampio confronto in corso sulla flessibilità in uscita dal mondo del lavoro e sul possibile ampliamento di Quota 64, cavallo di battaglia del Carroccio. "Stiamo creando una norma sperimentale" su Quota 64, che sarà "la prima norma che metteremo in campo nel dibattito parlamentare", ha detto negli scorsi giorni il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, in una conferenza stampa della Lega. "Oltre a questa norma - ha aggiunto - stiamo lavorando anche su altre norme" che guardano a un sistema di ricambio generazionale, "una di quelle più importanti si chiama staffetta generazionale" e permette di far lavorare meno chi ha un'età più avanzata per far entrare il giovane, aggiunge. Anche "Opzione Donna stiamo valutando di come poterla rinserire", ha concluso.
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