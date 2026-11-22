Manovra 2027, da condono a card anziani e social freezing: le novità sugli emendamentiEconomia
Introduzione
Fra le circa 6.600 proposte di modifica alla Legge di Bilancio sta facendo discutere quella avanzata dal deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì, che propone l'uso di marcatori colorati per identificare chi commette violenze durante cortei e manifestazioni. Fra le richieste della Lega alcuni interventi sul condono e sulla card per gli anziani, tema quest’ultimo che interessa anche a Forza Italia. Il Pd chiede agli azzurri di collaborare per per promuovere nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale la procedura di crioconservazione degli ovociti a scopo precauzionale.
Quello che devi sapere
Marcatori colorati per identificare violenti nei cortei
Un emendamento presentato dal deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì propone "al fine di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto delle condotte violente in occasione di manifestazioni pubbliche e di agevolare l'identificazione dei soggetti responsabili di aggressioni, danneggiamenti, violenze contro le persone o le cose e di altre condotte penalmente rilevanti è autorizzata, in via sperimentale per l'anno 2027, la dotazione alla Polizia di Stato di dispositivi marcatori idonei a rilasciare in maniera perdurante sostanze coloranti, traccianti o altri elementi identificativi, nonché delle relative dotazioni e attrezzature di supporto".
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Come dovrebbero funzionare i marcatori colorati
"I dispositivi - si legge nell'emendamento 98 bis presentato da Urzì - sono destinati esclusivamente ai servizi di ordine e sicurezza pubblica e possono essere impiegati, nel corso di manifestazioni pubbliche, in presenza di concrete condotte violente o di gravi disordini, esclusivamente nei confronti di soggetti rispetto ai quali sussistano elementi oggettivi e documentabili di coinvolgimento nelle predette condotte, nel rispetto dei princìpi di necessità, proporzionalità, adeguatezza e tutela dell'incolumità delle persone. L'identificazione dei soggetti contrassegnati può essere effettuata anche successivamente alla conclusione della manifestazione e, ove ne ricorrano i presupposti, ai fini dell'applicazione degli istituti processuali previsti dalla normativa vigente, compreso l'arresto in flagranza differita. I dispositivi e le sostanze utilizzati - prosegue - devono essere preventivamente individuati sulla base di criteri di sicurezza, non tossicità, non lesività e compatibilità con la tutela della salute e dell'incolumità delle persone. È escluso qualsiasi impiego indiscriminato nei confronti dei partecipanti alla manifestazione non coinvolti in condotte violente".
Sei mesi ai Comuni per evadere le vecchie domande o scatta il condono
Dare ai Comuni 180 giorni di tempo (fino a giugno 2027) per esaminare tutte le domande presentate nell'ambito dei tre condoni del 1985, 1994 e 2003, potendo negare il consenso nelle situazioni ritenute non condonabili. E se non arriverà una risposta entro 180 giorni, la sanatoria del bene "sospeso" scatterà automaticamente. È questa, a quanto si apprende, la proposta dalla Lega agli alleati del centrodestra, affinché possa diventare un emendamento alla Legge di Bilancio condiviso da tutto il governo. Si tratta in sostanza della soluzione a cui il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini si riferiva annunciando nei giorni scorsi che avrebbe lavorato per una "una mega operazione di silenzio-assenso".
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Pd-Avs-M5s: 100 mln ai Comuni per chiusura pratiche di condono inevase
Anche dal centrosinistra arrivano emendamenti sul fronte del condono. Nel faldone delle oltre seimila proposte di modifica depositate in Commissione, infatti, come anticipato da Il Sole 24 Ore, ne figurano anche tre quasi identiche: una a prima firma della capogruppo Dem Chiara Braga, una a prima firma di Angelo Bonelli di Avs e una di Federico Cafiero De Raho, tutte che puntano a rafforzare gli interventi di contrasto dell'abusivismo edilizio e assicurare l'effettiva esecuzione dei provvedimenti di demolizione delle opere abusive. In questa chiave i primi due prevedono l'istituzione di un fondo con "una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029" con risorse destinate "al rafforzamento delle capacità amministrative degli enti locali, alla digitalizzazione degli archivi, all'informatizzazione dei procedimenti e all'accelerazione delle attività istruttorie, nel rispetto della disciplina sostanziale vigente in materia di condono edilizio e senza ampliamento delle ipotesi di sanatoria previste dalla legge". Per quanto riguardo quello M5s si prevede, anche in questo caso, nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture l'istituzione di "un Fondo in favore dei Comuni per la chiusura delle pratiche di condono edilizio inevase, con una dotazione di 100 milioni di euro l'anno per gli anni 2027, 2028 e 2029".
Lega: estendere card anziani a retribuzioni badanti
Un emendamento della Lega, a prima firma di Tiziana Nisini, propone di includere tra le prestazioni che rientrano nella card anziani anche "retribuzioni e contributi previdenziali e assistenziali dovuti per lavoratori domestici addetti all'assistenza personale del titolare". Mentre un'altra proposta di modifica del Carroccio, a firma Giaccone, raddoppia la soglia di deducibilità delle spese per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.
FI, includere strutture termali tra quelle per la card anziani
Sempre in tema card per gli anziani, due emendamenti di Forza Italia chiedono di includere anche le strutture termali tra quelle nelle quali è possibile utilizzare la card di 300 euro per gli over 75. La stessa richiesta è contenuta anche in un emendamento del Pd. Mentre un altro emendamento dell'azzurro Alessandro Cattaneo prevede di includere le prestazioni "rese, anche in forma associata, dai medici chirurghi e dagli odontoiatri iscritti ai rispettivi albi e, al di fuori delle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale dovute al beneficiario nell'ambito del rapporto convenzionale, dai medici di medicina generale".
Pd in pressing su FI, collaboriamo su congelamento ovuli
"Mi pare di capire che ci sia interesse, almeno in alcuni ambienti della maggioranza, a discutere e magari mettere qualche risorsa sul social freezing. Leggo di Forza Italia lato Marina (Berlusconi, ndr). Gli emendamenti del Pd alla Manovra ci sono. Vediamo se riusciamo?". Lo scrive sui social il senatore del Pd Filippo Sensi, a proposito delle proposte dem per promuovere nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale la procedura di crioconservazione degli ovociti a scopo precauzionale, per consentire alle donne di preservare la propria capacità riproduttiva e di posticipare la maternità. "Quando si tratta di salute riproduttiva e diritti delle donne - sottolinea anche la deputata del Pd Lia Quartapelle -, è giusto e buono evitare le battaglie di parte. Forse lo possiamo fare anche nella Legge di Bilancio, sul social freezing. Il Pd ha una sua proposta, se c'è interesse da Forza Italia, lavoriamoci insieme nell'interesse di tutte".
FnV: assegno per famiglie monogenitore che si dedica solo ai figli
Un fondo per un assegno di genitorialità di 700 euro mensili per le famiglie con un figlio a carico, che sale a mille euro in quelle con due o più figli nelle quali uno dei genitori si dedichi in via esclusiva all'attività di cura e di educazione dei bambini. Lo propone un emendamento di FnV a prima firma di Edoardo Ziello. La proposta è rivolta a nuclei con Isee non superiore a 17mila euro per i nuclei con un figlio a carico, incrementato di 5mila euro per ciascun figlio. L'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef.
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FdI: incrementare del 20% gli onorari dei componenti di seggio
Un incremento del 20% e l'aggiornamento ogni 3 anni a partire dal 2030, degli onorari dei componenti di seggio. È quanto previsto in emendamento di FdI a firma di Ylenja Lucaselli alla Manovra. I maggiori oneri valutati in 9,6 milioni di euro per il 2027 sono coperti con un incremento corrispondente del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
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