"I dispositivi - si legge nell'emendamento 98 bis presentato da Urzì - sono destinati esclusivamente ai servizi di ordine e sicurezza pubblica e possono essere impiegati, nel corso di manifestazioni pubbliche, in presenza di concrete condotte violente o di gravi disordini, esclusivamente nei confronti di soggetti rispetto ai quali sussistano elementi oggettivi e documentabili di coinvolgimento nelle predette condotte, nel rispetto dei princìpi di necessità, proporzionalità, adeguatezza e tutela dell'incolumità delle persone. L'identificazione dei soggetti contrassegnati può essere effettuata anche successivamente alla conclusione della manifestazione e, ove ne ricorrano i presupposti, ai fini dell'applicazione degli istituti processuali previsti dalla normativa vigente, compreso l'arresto in flagranza differita. I dispositivi e le sostanze utilizzati - prosegue - devono essere preventivamente individuati sulla base di criteri di sicurezza, non tossicità, non lesività e compatibilità con la tutela della salute e dell'incolumità delle persone. È escluso qualsiasi impiego indiscriminato nei confronti dei partecipanti alla manifestazione non coinvolti in condotte violente".