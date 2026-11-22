Il sistema, in via sperimentale nel 2027, prevede l'utilizzo da parte della Polizia di sostanze coloranti o altri elementi identificativi per individuare i responsabili di violenze durante le manifestazioni pubbliche. Dure le critiche delle opposizioni e delle associazioni studentesche ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un sistema sperimentale di identificazione per i responsabili di violenze e danneggiamenti durante le manifestazioni pubbliche. È quanto prevede un emendamento alla legge di Bilancio presentato dal deputato di Fratelli d'Italia Alessandro Urzì, che autorizza per il 2027 la dotazione alla Polizia di Stato di dispositivi in grado di rilasciare sostanze coloranti o altri elementi identificativi.

Cosa prevede la proposta "Al fine di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto delle condotte violente in occasione di manifestazioni pubbliche e di agevolare l'identificazione dei soggetti responsabili di aggressioni, danneggiamenti, violenze contro le persone o le cose e di altre condotte penalmente rilevanti è autorizzata, in via sperimentale per l'anno 2027, la dotazione alla Polizia di Stato di dispositivi marcatori idonei a rilasciare in maniera perdurante sostanze coloranti, traccianti o altri elementi identificativi, nonché delle relative dotazioni e attrezzature di supporto". Secondo il testo dell'emendamento, i dispositivi sono destinati esclusivamente ai servizi di ordine e sicurezza pubblica e possono essere utilizzati soltanto in presenza di episodi di violenza e gravi disordini.

Identificazione e criteri di sicurezza Inoltre, prosegue, "l'identificazione dei soggetti contrassegnati può essere effettuata anche successivamente alla conclusione della manifestazione e, ove ne ricorrano i presupposti, ai fini dell'applicazione degli istituti processuali previsti dalla normativa vigente, compreso l'arresto in flagranza differita". Il testo precisa inoltre che "i dispositivi e le sostanze utilizzati devono essere preventivamente individuati sulla base di criteri di sicurezza, non tossicità, non lesività e compatibilità con la tutela della salute e dell'incolumità delle persone. È escluso qualsiasi impiego indiscriminato nei confronti dei partecipanti alla manifestazione non coinvolti in condotte violente". Leggi prima Manovra, cosa prevedono gli emendamenti sulla sanità

Le critiche delle opposizioni L'emendamento ha provocato immediate reazioni da parte delle opposizioni. Tra i primi a intervenire c'è Angelo Bonelli deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e portavoce di Europa Verde. "Dopo averlo proposto nel decreto Cortei, Fratelli d'Italia ci riprova nella legge di Bilancio: con l'emendamento del deputato Urzì vuole dotare la Polizia di Stato di dispositivi che spruzzano sostanze coloranti e traccianti persistenti sui manifestanti. È roba da squallido regime. Si vogliono marchiare le persone che scendono in piazza come si marchia il bestiame. Finiranno marchiati studenti, lavoratori, pensionati, chiunque si trovi lì. È uno strumento di intimidazione, pensato per far passare a tutti la voglia di protestare. È lo stesso disegno degli emendamenti di Delmastro al decreto Cortei, che vogliono togliere le borse di studio agli studenti che occupano le scuole anche solo se indagati, senza alcuna condanna. Proprio lui, condannato in primo grado e in appello per rivelazione di segreto d'ufficio, che continua a percepire regolarmente l'indennità parlamentare. Se uno studente indagato deve perdere la borsa di studio, Delmastro si tolga lo stipendio. Garantisti con se stessi, forcaioli con i ragazzi. Vernici sui manifestanti, borse di studio tolte agli studenti, sanzioni alle famiglie: sembra che a qualcuno in Fratelli d'Italia piaccia il Cile di Pinochet. Di questo passo, tra poco proporranno di rinchiudere gli studenti negli stadi. La destra di Meloni risponde al dissenso solo con la repressione. Questi emendamenti vanno ritirati. Ci opporremo in commissione e in Aula con tutta la nostra forza."