Al vertice di Berlino, la premier ha sollecitato Pechino a usare la propria influenza per spingere la Russia verso la pace. Poi ha chiesto di rafforzare il mandato del team europeo e ha confermato il sostegno italiano a Kiev
La dichiarazione congiunta di Stati Uniti, Russia e Cina, riuniti a Shenzhen (SEGUI IL LIVE SUL TRILATERALE IN CINA), non contiene alcun riferimento alla guerra in Ucraina. Un'assenza che Giorgia Meloni, intervenendo al vertice della Coalizione dei Volenterosi a Berlino, invita a non sottovalutare. La premier chiede a Pechino di usare la propria influenza per spingere Mosca verso la pace e ribadisce che nessun accordo potrà prescindere da Kiev e dall'Europa.
Meloni: "La Cina usi la sua influenza per spingere Mosca alla pace"
Nel suo intervento, la premier ha commentato il vertice tra i leader di Stati Uniti, Russia e Cina che si è svolto a Shenzhen. "La loro dichiarazione parla di stabilità strategica, di energia e di rischi nucleari. Accogliamo con favore l'impegno a evitare che una guerra nucleare venga mai combattuta. Tuttavia, nel testo non si fa menzione della guerra in Ucraina". Per Meloni, questa assenza evidenzia due questioni. La prima riguarda il ruolo di Pechino nel percorso verso la pace: "In questa guerra conta. Se la Cina vuole essere una forza di stabilità, questo è il momento di usare tale influenza per spingere la Russia verso una pace reale". La seconda riguarda il coinvolgimento delle parti interessate. "Tutti comprendono che non può esserci pace in Ucraina senza l'Ucraina. E non può esserci pace senza l'Europa", ha sottolineato la presidente del Consiglio.
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Il sostegno a Kiev e la pressione sulla Russia
Meloni ha poi collegato il tema della stabilità energetica, richiamato nella dichiarazione di Shenzhen, alla situazione ucraina. "A Shenzhen, tre leader hanno ribadito l'importanza di flussi energetici stabili. Bene. Prendiamoli in parola, a cominciare dalla rete elettrica dell'Ucraina". Una questione che, secondo la premier, riguarda direttamente anche il resto del continente: "La sicurezza delle centrali nucleari nel nostro continente, milioni di civili che si preparano ad affrontare l'inverno, mercati dell'energia già sotto pressione". Da qui l'avvertimento a Mosca: "Se dovesse opporsi, il mondo vedrà chiaramente chi vuole la pace e chi invece no". La linea italiana, ha ribadito Meloni, resta quella di "continuare a sostenere l'Ucraina e a mantenere alta la pressione sulla Russia".
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La prova per Mosca: fermare gli attacchi alle infrastrutture energetiche
La presidente del Consiglio ha infine commentato le prospettive di un possibile cambiamento nell'atteggiamento russo. "Francamente, non so cosa aspettarmi dai russi", ha ammesso, giudicando comunque positivo lo scambio di prigionieri concordato ad Abu Dhabi: "È un buon segnale; accogliamo con favore ogni iniziativa di carattere umanitario". La verifica concreta delle intenzioni di Mosca, tuttavia, dovrà arrivare sul terreno. "La vera prova consiste nell'interruzione, verificabile, degli attacchi alle infrastrutture energetiche", ha concluso Meloni.
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Ansa e SKyTG24
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Il sostegno italiano all'Ucraina è al centro del dibattito politico dopo la mancata (per ora) firma del ministro dell'Economia Giorgetti al pacchetto di aiuti. La premier Meloni esclude problemi politici e garantisce che la posizione di Roma non è cambiata. Gli aiuti economici e militari a Kiev sono stati al centro della puntata di 'Numeri', il programma di Sky TG24, andata in onda il 10 novembre