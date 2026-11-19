Dal superbonus alla sanità alle pensioni, sono tanti i nodi ancora da sciogliere nel governo per definire il nuovo assetto della Legge di bilancio: è per questo che, in serata, la premier parteciperà a un nuovo vertice di maggioranza con i suoi vice Tajani e Salvini, il leader di Noi moderati Lupi e il ministro dell'Economia Giorgetti. Meloni partecipa alla riunione in videoconferenza, dopo il vertice della Coalizione dei Volenterosi che si è tenuto a Berlino
Continuano i lavori sulla Legge di bilancio. In serata, per sciogliere i tanti nodi ancora sul tavolo, è stato convocato un nuovo vertice di maggioranza. Partecipa anche la premier Giorgia Meloni, in videoconferenza, dopo il vertice della Coalizione dei Volenterosi che si è tenuto oggi a Berlino. Insieme a Meloni, per discutere della Manovra, anche i suoi vice Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi moderati Maurizio Lupi e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
I principali nodi sul tavolo
I nodi ancora da sciogliere per definire il nuovo assetto della Legge di bilancio sono diversi: dai crediti residui del Superbonus, ai fondi per la sanità, alle pensioni. In particolare, per quanto riguarda il Superbonus, sul tavolo del vertice c’è la possibile riduzione della spalmatura dei 18,5 miliardi di crediti residui da 10 a 5 anni. Si fa strada anche l'ipotesi di un ritocco sul meccanismo di rivalutazione delle pensioni, con lo stop che potrebbe essere portato da 4 a 5 volte la minima. Al centro del dibattito anche i fondi per la sanità, con le Regioni in pressing per ottenere almeno 500mila euro in più. Ci sono, poi, le misure in materia di condono edilizio. Su diversi punti, i partiti di maggioranza hanno posizioni diverse e il vertice di stasera servirà probabilmente a cercare un’intesa.
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