Dal superbonus alla sanità alle pensioni, sono tanti i nodi ancora da sciogliere nel governo per definire il nuovo assetto della Legge di bilancio: è per questo che, in serata, la premier parteciperà a un nuovo vertice di maggioranza con i suoi vice Tajani e Salvini, il leader di Noi moderati Lupi e il ministro dell'Economia Giorgetti. Meloni partecipa alla riunione in videoconferenza, dopo il vertice della Coalizione dei Volenterosi che si è tenuto a Berlino