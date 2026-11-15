Bonus baby-sitter, fino a 1.500 euro per i lavoratori autonomi: le novità in Manovra 2027Economia
Introduzione
Come previsto dall’articolo 60 della Legge di Bilancio all’esame del Parlamento, dal prossimo anno per i genitori che svolgono la libera professione debutta un nuovo contributo economico, mirato a favorire la conciliazione tra vita lavorativa e familiare.
Dal 2027 coloro che hanno figli e lavorano come autonomi potrebbero accedere a un voucher mensile da 500 euro per un massimo di 3 mesi, finalizzato a sostenere almeno in parte le spese per il baby-sitting e altri servizi dedicati alla prima infanzia.
Quello che devi sapere
A chi spetterebbe il nuovo bonus
Stando alla relazione tecnica che accompagna la Manovra, la misura di carattere sperimentale, finanziata con risorse per 15 milioni all’anno dal 2027 fino al 2029, si rivolge, in primo luogo, ai titolari di Partita Iva iscritti alla Gestione separata Inps e alle gestioni dedicate ad artigiani, commercianti e coltivatori.
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Voucher alternativo al congedo parentale
Il bonus costituisce a tutti gli effetti un’opzione alternativa al congedo parentale, che ha visto di recente un potenziamento nel Ddl Bilancio approvato il 28 ottobre scorso dal Consiglio dei Ministri. Dal provvedimento, che ha innalzato da 3 a 4 i mesi retribuiti fino all'80% dello stipendio fruibili entro i 6 anni di età del figlio, sono infatti esclusi i lavoratori autonomi.
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Quando verrebbe erogato
Per la platea di professionisti iscritti alle diverse gestioni previdenziali Inps scatterebbe quindi la possibilità di accedere al voucher a loro dedicato, che in ogni caso verrebbe erogato al termine del periodo obbligatorio di congedo di maternità e paternità. Non è prevista la cumulabilità dei due contributi. Non solo: il bonus baby-sitter potrà essere fruito, anche non in maniera consecutiva, entro gli undici mesi dalla conclusione del congedo obbligatorio. Nel caso in cui entrambi i genitori siano autonomi, il sostegno potrà essere riconosciuto solo a uno dei due.
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Come potrebbe essere speso il voucher
L’accesso al contributo resta vincolato ad una spesa mirata al pagamento dei servizi per la cura dei figli. I genitori potranno utilizzare l’importo per il supporto del baby-sitting così come di rette per asili nido e micro-nidi. Nell’elenco rientrano, per il momento, anche le iscrizioni alle sezioni primavera e altri servizi educativi integrativi, sia pubblici gestiti dai Comuni sia privati accreditati.
Requisiti economici
Un’altra caratteristica relativa al bonus baby-sitter inserito nella bozza della Manovra riguarda l’assenza di limiti reddituali o Isee per l’accesso. In secondo luogo, il contributo non andrebbe a incidere sull’Indicatore della situazione economica equivalente che determina l’importo mensile per l’Assegno unico e universale per i figli a carico.
L’obiettivo
La misura offre una compensazione alla platea dei genitori in Partita Iva iscritti alle gestioni separate Inps che allo stato attuale risultano penalizzati rispetto ai lavoratori dipendenti. Se per questi ultimi il congedo parentale arriva fino a 11 mesi tra madre e padre, gli autonomi hanno diritto a un massimo di 3 mesi per ciascun genitore, da utilizzare entro il primo anno di vita del bimbo. Per i professionisti privi di cassa, sono poi previsti 3 mesi condivisi.
Le differenze di importi
Un’altra differenza sostanziale tra le categorie riguarda gli importi. Mentre con le nuove norme l’indennità riconosciuta ai dipendenti può arrivare, come detto, fino all’80% della retribuzione percepita di norma, per gli autonomi iscritti alle differenti gestioni Inps l’indennità non va oltre il 30% ed è corrisposta a patto di dichiarare l’astensione effettiva dall’attività durante il periodo scelto.
Altri rischi della libera professione
Non ci sono solo differenze d'indennità. Per un genitore autonomo che sospende temporaneamente l’attività per dedicarsi alla cura di un figlio piccolo, va messo in conto il rischio di perdere clienti e bloccare il flusso di entrate in cambio di un rimborso di importo assai modesto.
Tempi e modalità
Oltre ai nodi da sciogliere durante l’esame parlamentare della Manovra 2027, il bonus diventerà pienamente operativo solo con un apposito decreto interministeriale che dovrà essere varato entro 60 giorni dall’approvazione definitiva della Legge di Bilancio. Nel testo successivo verranno definiti i requisiti di accesso, le modalità per la presentazione delle richieste e le scadenze.
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