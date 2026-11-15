L’accesso al contributo resta vincolato ad una spesa mirata al pagamento dei servizi per la cura dei figli. I genitori potranno utilizzare l’importo per il supporto del baby-sitting così come di rette per asili nido e micro-nidi. Nell’elenco rientrano, per il momento, anche le iscrizioni alle sezioni primavera e altri servizi educativi integrativi, sia pubblici gestiti dai Comuni sia privati accreditati.