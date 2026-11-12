Manovra 2027, chi ci guadagna e chi ci perde tra famiglie e lavoratori

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Manovra 2027, chi ci guadagna e chi ci perde tra famiglie, lavoratori e pensionati

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La Legge di Bilancio per il prossimo anno contiene misure che avrannoun impatto diretto e indiretto sui redditi di diverse persone. Nell’audizione dell’Istat sulla Manovra sono stati presentati alcuni dati, con un focus su chi ci guadagna e chi ci rimette di più rispetto alle misure principali volute dal governo. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri", approfondimento di Sky TG24, andata in onda l'11 novembre

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