Manovra 2027, chi ci guadagna e chi ci perde tra famiglie e lavoratori

Manovra 2027, chi ci guadagna e chi ci perde tra famiglie, lavoratori e pensionati
La Legge di Bilancio per il prossimo anno contiene misure che avrannoun impatto diretto e indiretto sui redditi di diverse persone. Nell’audizione dell’Istat sulla Manovra sono stati presentati alcuni dati, con un focus su chi ci guadagna e chi ci rimette di più rispetto alle misure principali volute dal governo. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri", approfondimento di Sky TG24, andata in onda l'11 novembre
- La Legge di Bilancio per il 2027 continua a prendere forma, e tra i dati che continuano a emergere ce ne sono alcuni particolarmente interessanti: nell’audizione dell’Istat sulla Manovra sono stati presentati alcuni numeri, con un focus su chi ci guadagna e chi invece ci rimette di più nelle misure principali volute dal governo per le famiglie. Anche di questo si è parlato a Numeri, approfondimento di Sky TG24, nella puntata andata in onda l'11 novembre.
- In primo luogo è necessario sottolineare che la grande maggioranza delle famiglie non è toccata dalle misure principali della Manovra per il 2027, siano l’intervento sull’Irpef o quello sulle pensioni.
- Guardando invece alle categorie che sono toccate dalla Manovra, i pensionati che percepiscono oltre 1.800 euro al mese perderanno in media circa 290 euro all’anno. Le mamme lavoratrici invece ci guadagneranno in media 300 euro all’anno. I contribuenti che dichiarano oltre 50mila euro guadagneranno 450 euro all’anno in più. Infine gli autonomi che incassano tra gli 85 e i 100mila euro guadagneranno 8mila euro all’anno in più.
- Come detto, a essere colpiti saranno anche alcuni pensionati: 3,5 milioni di persone vedranno rimodulata la rivalutazione degli assegni sulla base dell’inflazione.
- Ma di quanti soldi si parla? Si tratta di circa 39 euro lordi al mese, che si traducono in una perdita mensile media di 22 euro netti. Se però si rientra nella categoria di chi beneficia del taglio Irpef, questa quota scende a 12 euro netti al mese.
- Per inquadrare meglio gli interventi del governo, comunque, è necessario tenere in considerazione l’andamento del reddito medio in termini reali (cioè calcolato tenendo in considerazione l’inflazione) degli ultimi anni. Da questi dati emerge che dal 2001 al 2024 i dipendenti hanno perso il 9% del loro potere d’acquisto.
- Completamente diversa la situazione per gli autonomi, che hanno visto il loro reddito in termini reali salire del 67%. Bisogna comunque tenere in considerazione che negli ultimi anni è in calo il fenomeno per cui si dichiara meno di quanto davvero si incassa.
- Sempre restando sul reddito medio in termini reali, per i pensionati il dato dal 2001 al 2024 è cresciuto del 37%. Questo perché le pensioni sono state nel tempo rivalutate per l’inflazione, cosa che invece non è avvenuta per i dipendenti.