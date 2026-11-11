Manovra 2027, 5 miliardi dalle micro tasse: quali sono

Mentre sulle bollette della luce, gli articoli 82 e 83 della Manovra prevedono che dal 2029 una parte degli aiuti alle imprese contro il caro energia sarà finanziata attraverso gli oneri sulle bollette elettriche. Per le imprese energivore si attingerà agli oneri elettrici per 800 milioni nel 2029 e 700 milioni nel 2030, mentre per le micro, piccole e medie imprese non energivore le risorse ammontano rispettivamente a 600 e 500 milioni. Il meccanismo riguarda gli ultimi due anni dei sostegni, mentre per il 2027 e il 2028 sono previsti stanziamenti a carico del bilancio dello Stato.