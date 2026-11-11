Manovra 2027, 5 miliardi dalle micro tasse: quali sono

Introduzione
Nella Legge di Bilancio 2027 aumentano le tasse sui giochi e sulle sigarette, ma c’è anche la Tobin Tax sulle transazioni finanziarie. Si tratta di tutta una serie di piccole tasse necessarie per finanziare altre misure dato che il tema principale è, come sempre, quello di riuscire a reperire le coperture. Secondo una stima elaborata dal Sole 24 Ore, mettendo insieme tutti questi interventi, si arriva a un impatto complessivo di almeno 5 miliardi di euro di tasse in più.
Quello che devi sapere
Gli aumenti delle sigarette
Nel dettaglio, la Legge di Bilancio prevede che nel 2027 ci sia un doppio rincaro del costo delle sigarette: ci sarà un primo aumento del prezzo a gennaio 2027 e un secondo a partire dal primo giorno di luglio. Gli aumenti erano già previsti dalla legge di Bilancio dello scorso anno, ma sarebbero dovuti entrare in vigore soltanto a partire dal 2028. L’aumento medio sarà di 25 centesimi a pacchetto da gennaio, per poi salire di altri 15 centesimi a luglio. Il gettito aggiuntivo ottenuto con l’intervento sulle accise dovrebbe essere di circa 112 milioni di euro.
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Il gioco d’azzardo
E poi c’è il capitolo che riguarda il gioco d’azzardo. La Manovra prevede di raddoppiare i limiti delle slot machine tradizionali facendo salire la puntata massima da 1 a 2 euro e la vincita massima da 100 a 200 euro. Aumenta anche l’imposta sulle somme giocate pagata dagli operatori: dal 24 al 25% per le slot tradizionali e dall’8,6 al 9,6% per le videolottery. In questo modo lo Stato dovrebbe assicurarsi oltre 1,1 miliardi in più nel prossimo triennio, sempre secondo le stime elaborate da Il Sole 24 Ore.
Per approfondire:
Un’estrazione settimanale in più per Lotto e Superenalotto
La Manovra poi ha aperto a una possibilità in più di tentare la fortuna con Lotto e Superenalotto, fornendo così nuove entrate per le casse dello Stato. È stata introdotta, infatti, una quinta estrazione settimanale per entrambi i giochi, oltre che per quelli opzionali e complementari, da effettuare il mercoledì, come prevede l'articolo 29 del disegno di legge di Bilancio, secondo cui spetterà poi all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di istituire il nuovo appuntamento entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.
La quinta estrazione, di fatto, andrà ad aggiungersi alle quattro già previste e - secondo quanto si legge nella relazione tecnica - potrebbe portare nelle casse dello Stato 30,5 milioni di euro in più nel 2027, destinati a salire a 43,1 milioni annui dal 2028.
Gli oneri sulle bollette elettriche
Mentre sulle bollette della luce, gli articoli 82 e 83 della Manovra prevedono che dal 2029 una parte degli aiuti alle imprese contro il caro energia sarà finanziata attraverso gli oneri sulle bollette elettriche. Per le imprese energivore si attingerà agli oneri elettrici per 800 milioni nel 2029 e 700 milioni nel 2030, mentre per le micro, piccole e medie imprese non energivore le risorse ammontano rispettivamente a 600 e 500 milioni. Il meccanismo riguarda gli ultimi due anni dei sostegni, mentre per il 2027 e il 2028 sono previsti stanziamenti a carico del bilancio dello Stato.
La Tobin Tax
E poi c’è la Tobin Tax sulle transazioni finanziarie. Si tratta cioè del prelievo sugli acquisti di azioni di società con capitalizzazione pari o superiore a 500 milioni: salirebbe dallo 0,20% allo 0,40% per le operazioni su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Fuori da questi mercati passerebbe dallo 0,40% allo 0,80%, mentre l'aliquota sulle negoziazioni ad alta frequenza salirebbe dallo 0,04% allo 0,08%. Questa operazione dovrebbe far entrare nelle casse dello Stato 1,38 miliardi di euro in più all’anno, a partire dal 2027.
Qui un esempio: su un trasferimento azionario soggetto all’aliquota ordinaria, con il calcolo su una base imponibile di 10.000 euro, la Tobin tax passa dai 20 euro del 2025 ai 40 euro del 2026, fino a raggiungere gli 80 euro nel 2027.
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