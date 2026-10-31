La nuova estrazione, di fatto, andrà ad aggiungersi alle quattro già previste e - secondo quanto si legge nella relazione tecnica - potrebbe portare nelle casse dello Stato 30,5 milioni di euro in più nel 2027, destinati a salire a 43,1 milioni annui dal 2028
La Manovra messa a punto in questi giorni apre ad una possibilità in più di tentare la fortuna con Lotto e Superenalotto, fornendo così nuove entrate per le casse dello Stato. E' stata introdotta, infatti, una quinta estrazione settimanale per entrambi i giochi, oltre che per quelli opzionali e complementari, da effettuare il mercoledì. Questo quanto prevede l'articolo 29 del disegno di legge di Bilancio, secondo cui spetta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di istituire il nuovo appuntamento entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.
La quinta estrazione e gli incassi per lo Stato
La quinta estrazione, di fatto, andrà ad aggiungersi alle quattro già previste e - secondo quanto si legge nella relazione tecnica - potrebbe portare nelle casse dello Stato 30,5 milioni di euro in più nel 2027, destinati a salire a 43,1 milioni annui dal 2028. Nel dettaglio, il gettito aggiuntivo stimato per il prossimo anno è di 15,7 milioni dal Lotto e 14,8 milioni dal Superenalotto, mentre a regime le cifre saliranno rispettivamente a 22,2 e 20,9 milioni. Le previsioni si basano su un aumento della raccolta del 4% rispetto al 2025.
L'avvio della nuova estrazione
Secondo quanto emerso, per l'avvio della nuova estrazione serviranno circa cinque settimane di tempo dall'adozione del provvedimento dell'Agenzia. Se il mercoledì coinciderà con una festività nazionale, è stato spiegato, l'appuntamento verrà rinviato al primo giorno feriale successivo o, in casi eccezionali, anticipato anche a quello precedente.
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Dopo le frizioni interne alla maggioranza sul tema delle pensioni, potrebbero slittare i tempi di approdo della Legge di Bilancio nell'Aula del Senato. Entro il 31 dicembre il provvedimento deve ricevere l'ok definitivo da entrambe le Camere, pena l'avvio dell'esercizio provvisorio. Dal 2019 il Parlamento ha snellito la procedura di esame della finanziaria, che anche in altri Paesi europei necessita di tempi lunghi. Anche di questo si è parlato nella puntata del 19 dicembre di “Numeri', approfondimento di Sky TG24