La Manovra messa a punto in questi giorni apre ad una possibilità in più di tentare la fortuna con Lotto e Superenalotto, fornendo così nuove entrate per le casse dello Stato. E' stata introdotta, infatti, una quinta estrazione settimanale per entrambi i giochi, oltre che per quelli opzionali e complementari, da effettuare il mercoledì. Questo quanto prevede l'articolo 29 del disegno di legge di Bilancio, secondo cui spetta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di istituire il nuovo appuntamento entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.