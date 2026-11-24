Nel Meridione la tradizione contadina e l'arte bianca sono protagoniste. In Campania, a Caianello (Caserta), Il Contadino di Berardino Lombardo recupera ricette rurali degli anni Novanta come l'uovo a susciello (cotto in brodo di cipolla, salsiccia e pomodoro) e la zuppa di cicoria. A poca distanza, a Caiazzo, Pepe in grani celebra la premiatissima pizza di Franco Pepe, farcita con eccellenze locali dalle alici di Cetara al maiale casertano. La pizza è regina anche a Napoli nello storico indirizzo Starita a Materdei, attivo dal 1901, mentre a Positano La Taverna del Leone delizia con linguine alle vongole e puntarelle o mezzi paccheri al ragù di pesce. In Puglia, a Montegrosso vicino ad Andria, Pietro Zito porta in tavola i vegetali del proprio orto da Antichi Sapori. Sulle isole brillano infine la cucina barbaricina di Abbamele Osteria a Mamoiada (Nuoro), in Sardegna, e Quattro Archi a Milo (Catania), borgo etneo caro a Franco Battiato, dove gustare pizza e un originale arancino con cavolo rapa, funghi, maiale e maccu di fave.