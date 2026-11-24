La Liste, la classifica dei 25 migliori ristoranti italiani dove mangiare sotto i 50 euroLifestyle
Introduzione
La Liste, la prestigiosa 'classifica delle classifiche' che aggrega i dati di oltre 1.100 guide da 195 Paesi, ha inaugurato la guida 'The pleasure principle, Where Europe eats well for under 50 euros', premiando ben 25 locali italiani. L'obiettivo è valorizzare quei luoghi lontano dai riflettori - dalle trattorie di paese ai punti ristoro nei mercati, fino alle 'seconde case' dove chef rinomati cucinano per i propri vicini - che propongono piatti autentici a prezzi contenuti
Quello che devi sapere
Le perle del Nord Italia: dalle Langhe alle Dolomiti
Il viaggio gastronomico inizia in Piemonte. Ad Alba (Cuneo) brillano La Piola, dove gustare vitello tonnato, tajarin e agnolotti del plin firmati dallo chef Enrico Crippa, e l'Osteria dell'Arco, ex enoteca che celebra i sapori delle Langhe (con inevitabili rincari solo se si sceglie il tartufo). A Torino tappa obbligata da Consorzio per i ravioli di finanziera di Valentina Chiaramonte. Spostandosi a Milano, spiccano Ratanà di Cesare Battisti in zona Isola, attento ai produttori locali lombardi, e Trippa in Porta Romana, regno di Diego Rossi e Pietro Caroli celebre per pasta fresca e vitello tonnato. Il Nord-est risponde con due storici baluardi della tradizione: in Valpolicella, la Trattoria Caprini a Torbe (Verona), aperta dal 1907 e rinomata per lasagnette e salmì, e in Alto Adige Lerchner's in Runggen a San Lorenzo di Sebato (Bolzano).
Il cuore del Centro: tra trattorie emiliane e poker romano
In Emilia-Romagna l'offerta è ricchissima. A Bologna la Trattoria di Via Serra conquista con tigelle, tagliatelle tirate a mano, bolliti e amaro al finocchietto, mentre appena fuori città, a San Giovanni in Persiceto, l'Antica Osteria del Mirasole incanta con tagliatelle alle frattaglie di pollo e carni alla griglia. Nel Modenese, a Nonantola, la famiglia Pedroni apre le porte dell'Osteria di Rubbiara tra botti di aceto balsamico, mentre sulle rive del Po, a Polesine Parmense, la centenaria trattoria Al Cavallino Bianco serve anolini e tortelli nella patria del culatello. Scendendo in Toscana, a Firenze la Trattoria Da Burde della famiglia Gori è sinonimo di ribollita e peposo, mentre a Panzano in Chianti il macellaio Dario Cecchini propone Solociccia, locale interamente dedicato alla carne proprio di fronte alla sua bottega. In Umbria, a Orvieto, la famiglia Cinti guida da tre generazioni La Palomba, tra umbrichelli all'amatriciana e piccione alla leccarda. Gran finale a Roma, che cala un poker d'assi con lo storico Armando al Pantheon (dal 1961), Da Cesare al Casaletto, il tempio del quinto quarto Santo Palato e Spazio Niko Romito.
I tesori del Sud: dai lievitati d'autore ai sapori contadini
Nel Meridione la tradizione contadina e l'arte bianca sono protagoniste. In Campania, a Caianello (Caserta), Il Contadino di Berardino Lombardo recupera ricette rurali degli anni Novanta come l'uovo a susciello (cotto in brodo di cipolla, salsiccia e pomodoro) e la zuppa di cicoria. A poca distanza, a Caiazzo, Pepe in grani celebra la premiatissima pizza di Franco Pepe, farcita con eccellenze locali dalle alici di Cetara al maiale casertano. La pizza è regina anche a Napoli nello storico indirizzo Starita a Materdei, attivo dal 1901, mentre a Positano La Taverna del Leone delizia con linguine alle vongole e puntarelle o mezzi paccheri al ragù di pesce. In Puglia, a Montegrosso vicino ad Andria, Pietro Zito porta in tavola i vegetali del proprio orto da Antichi Sapori. Sulle isole brillano infine la cucina barbaricina di Abbamele Osteria a Mamoiada (Nuoro), in Sardegna, e Quattro Archi a Milo (Catania), borgo etneo caro a Franco Battiato, dove gustare pizza e un originale arancino con cavolo rapa, funghi, maiale e maccu di fave.
L'eccellenza assoluta: 'Da Vittorio' unico italiano al vertice
Accanto a questa nuova guida dedicata alla cucina accessibile, La Liste — fondata a Parigi nel 2015 — ha confermato anche la sua classifica principale dedicata all'alta ristorazione mondiale. Tra le prime dieci posizioni assolute spicca, come unico rappresentante italiano, il tristellato Da Vittorio della famiglia Cerea. Il ristorante bergamasco condivide il vertice dell'olimpo gastronomico internazionale con colossi del calibro di Guy Savoy a Parigi, Cheval Blanc di Peter Knogl in Svizzera, Le Bernardin e SingleThread negli Stati Uniti, Schwarzwaldstube in Germania, Martin Berasategui in Spagna, L’Assiette Champenoise vicino a Reims, Frantzén in Svezia, oltre alle insegne asiatiche Lung King Heen (Hong Kong), Robuchon au Dôme (Macao), Matsukawa e Sushi Saito (Giappone).