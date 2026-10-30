Manovra 2027, bonus e misure per imprese, lavoratori e Partite Iva

Introduzione
La quinta legge di bilancio del governo Meloni destina risorse per il mondo del lavoro con incentivi e provvedimenti che dovranno essere approvati dal Parlamento. Dal premio per i lavoratori under 30 alla proroga della Zes, ecco cosa c’è nel testo.
Quello che devi sapere
Il taglio Irpef
Il secondo scaglione al 33% si estende da 50mila a 55mila euro, con un risparmio massimo di 500 euro l'anno, che - nei calcoli del governo - sale a 1.200 se si considerano i tagli dal 2022. Portare la soglia a 60mila euro sarebbe costato 2,7 miliardi, contro gli 1,2 stanziati. La riduzione dell'Irpef, che tecnicamente riduce dal 43 al 33% il prelievo sui redditi tra i 50mila e i 55mila euro, estende lo scaglione sul quale il governo era già intervenuto, trasformando la detassazione prevista dai precedenti governi in riduzioni di aliquote, ma anche estendendo gli interventi e riducendo a tre le aliquote.
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Prorogati a fine 2027 bonus donne, giovani e Zes
La manovra prevede la proroga al 31 dicembre 2027 degli esoneri contributivi previsti per le assunzioni a tempo indeterminato di donne, giovani e lavoratori nelle Zone economiche speciali (Zes). Nella conferma del credito d'imposta per gli investimenti nella della Zes Unica per il Sud lo stanziamento cresce ancora e sale a 2,4 miliardi.
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Incentivi per giovani lavoratori
I giovani lavoratori under 30 avranno 2500 euro tassati all'1%, che si possono ricevere in un’unica soluzione o in 12 mensilità. Introdotta per il 2027, si tratta di un'imposta sostitutiva dell'1% sugli incrementi del reddito da lavoro dipendente dei giovani lavoratori, entro specifici limiti di reddito e di importo. Elevato a 2.000 euro il limite di esenzione dei fringe benefit per i lavoratori con età non superiore a 30 anni.
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Le misure per gli autonomi
La flat tax al 15% aumenta il proprio spettro d'azione: sale da 85 mila a 100 mila euro la soglia per accedere al regime forfettario per gli autonomi. Per estendere anche l'esenzione Iva servirà il via libera europeo. Si introduce, per i genitori lavoratori autonomi, un voucher fino a 500 euro mensili, per un massimo di tre mesi, finalizzato alla fruizione di servizi di baby-sitting e educazione dell’infanzia. Nel cosiddetto bonus mamme con almeno due figli e un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui, viene confermato l'ampliamento della platea delle beneficiarie anche alle lavoratrici autonome e a tempo determinato.
Conferma interventi scorsa manovra
Confermati tutti i provvedimenti della precedente manovra in scadenza a fine anno, un pacchetto da oltre 9 miliardi, tra questi la tassazione agevolata al 5% sugli aumenti dei rinnovi contrattuali per i redditi sotto i 33mila euro, che ha incentivato il rinnovo dei contratti di oltre 4 milioni e 250mila lavoratori. Tassazione all'1% dei premi di produttività. Saltata, invece, l'ipotesi di uno sconto sulla tredicesima, che fino all'ultimo era rimasta sul tavolo delle misure.
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Incentivi per assunzioni
Per incentivare le assunzioni di giovani madri è prevista una maxi-deduzione del 180% del costo del lavoro a beneficio delle imprese. Un incentivo analogo, chiamato “Più assumi meno paghi” ma di entità inferiore (il 140%) premia invece chi assume under 35.
Credito d'imposta per il software
Il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, in conferenza stampa ha confermato l’aggiunta del credito di imposta per il software “che è un altro elemento molto vantaggioso per le imprese. È un impegno che presi in un'assemblea di Confindustria", ha aggiunto la premier Giorgia Meloni.
Un miliardo per ridurre i costi dell'energia per le Pmi
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del Cdm che ha approvato la manovra ha annunciato: "Confermiamo l'energy release per le imprese energivore, ne introduciamo uno specificatamente dedicato alle Pmi finanziato con 1 miliardo di euro" per dare "energia a prezzi più sostenibile per il nostro tessuto produttivo”.
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