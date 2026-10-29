Manovra, premio da 2.500 euro per lavoratori under 30: cosa sappiamo

Manovra, premio da 2.500 euro per i giovani lavoratori under 30: cosa sappiamoEconomia
Introduzione
Un premio da 2.500 euro per i giovani lavoratori under 30, con una tassazione agevolata all'1%. Si tratta di una delle novità annunciate dal governo nella Manovra 2027, approvata dal Consiglio dei ministri. La misura, presentata dalla premier Giorgia Meloni, punta a sostenere chi inizia a lavorare in Italia e a rendere più attrattivo il mercato del lavoro per le nuove generazioni. Il contributo potrà essere ricevuto in un'unica soluzione oppure distribuito in 12 mensilità. Ecco tutto quello che c'è da sapere.
Quello che devi sapere
Il premio per i lavoratori under 30
Il nuovo premio è destinato ai lavoratori con meno di 30 anni. Secondo quanto annunciato da Meloni, la somma sarà tassata con un'aliquota dell'1%, un trattamento fiscale agevolato pensato per aumentare il beneficio economico riconosciuto ai giovani che lavorano. La misura rientra nel pacchetto di interventi rivolti ai giovani, con l'obiettivo di incoraggiare l'ingresso nel mondo del lavoro e contrastare la tendenza a trasferirsi all'estero.
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Come viene erogato
Secondo quanto annunciato da Meloni, il contributo potrà essere erogato in due modalità:
- In un'unica soluzione
- Nell'arco di 12 mensilità.
Non è ancora chiaro però se la scelta tra le due opzioni spetterà al lavoratore o se saranno previste condizioni specifiche per l'erogazione.
I beneficiari
Il requisito indicato dal governo è essere lavoratori con meno di 30 anni. Per conoscere con precisione la platea dei beneficiari, però, bisognerà attendere le disposizioni definitive, che specificheranno anche tutti gli aspetti relativi alla tipologia di contratto richiesta, alla durata del rapporto di lavoro, all'eventuale limite di reddito e alla data entro cui sarà necessario possedere i requisiti.
Quando sarà disponibile
La misura è stata annunciata nell'ambito della legge di bilancio 2027, ma per conoscere tempi e modalità di erogazione bisognerà attendere il testo definitivo. Restano quindi da chiarire le procedure per ottenere il premio, il ruolo del datore di lavoro, i requisiti e il periodo di riferimento per l'accesso.
Le tasse sul bonus
La tassazione annunciatadalla premier Meloni sarà pari all'1%. Il trattamento agevolato è uno degli elementi centrali della misura, perché punta a lasciare ai beneficiari una quota maggiore della somma riconosciuta. Serve però distinguere l'importo del premio dalla cifra netta effettivamente percepita. Per calcolare quanto resterà in busta paga sarà quindi necessario conoscere le regole fiscali complete e verificare se siano previste ulteriori condizioni o trattenute.
Il pacchetto per i giovani
Il premio si inserisce in un pacchetto più ampio di interventi previsti dalla Manovra 2027. Tra le misure rivolte ai giovani vi sono anche agevolazioni sulla casa, con una riduzione della cedolare secca per i proprietari che affittano a canone concordato a persone fino a 35 anni. Il provvedimento prevede inoltre interventi fiscali e incentivi legati all'occupazione.
La cedolare secca con inquilini under 35
Per rispondere al problema del caro affitti, nella Manovra 2027 il governo ha pensato anche all'introduzione di una flat tax che scenderà di cinque punti, quindi pari al 5%, per la generalità dei contratti concordati. Nel caso in cui gli inquilini abbiano invece meno di 35 anni, si ridurrà all’1%.
Per approfondire:
Manovra 2027, cedolare secca su affitti canone concordato all'1% per gli under 35
Meloni: "Vogliamo spronare i giovani"
A presentare la nuova misura è la stata la stessa premier. “Introduciamo un premio per i giovani lavoratori under 30, 2.500 euro tassati all'1% che si possono ricevere tanto in 12 mensilità quanto in un'unica soluzione", ha precisato Meloni. "Vogliamo che un ragazzo che inizia a lavorare in Italia senta che questa nazione vuole spronarlo e vogliamo fare tutto quello che possiamo perché i ragazzi italiani non ritengano che per costruirsi un futuro bisogna fare le valigie e andarsene da questa nazione", ha aggiunto.