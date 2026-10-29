Manovra, premio da 2.500 euro per lavoratori under 30: cosa sappiamo

La tassazione annunciatadalla premier Meloni sarà pari all'1%. Il trattamento agevolato è uno degli elementi centrali della misura, perché punta a lasciare ai beneficiari una quota maggiore della somma riconosciuta. Serve però distinguere l'importo del premio dalla cifra netta effettivamente percepita. Per calcolare quanto resterà in busta paga sarà quindi necessario conoscere le regole fiscali complete e verificare se siano previste ulteriori condizioni o trattenute.