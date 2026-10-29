Introduzione

La cedolare secca è un regime opzionale per i contratti di affitto di immobili a uso abitativo effettuati tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’attività d’impresa o professionale. Il regime prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva di Irpef e addizionali per il reddito derivante dall’affitto dell’immobile e l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro e dall’imposta di bollo per registrazioni, risoluzioni e proroghe del contratto. L’imposta sostitutiva è pari al 21% del canone di locazione annuo stabilito dalle parti, salvo che per i contratti a canone concordato, per cui si applica un’aliquota del 10%. Per rispondere al problema del caro affitti, nella manovra 2027 il governo ha pensato all'introduzione di una flat tax che scenderà di cinque punti, quindi pari al 5%, per la generalità dei contratti concordati. Ma in caso di inquilini under 35 si ridurrà all’1%.