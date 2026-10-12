Bonus affitto genitori separati, requisiti e chi rischia l'esclusione

Sempre Altroconsumo ha individuato la differenza di punteggio su sette profili differenti. Per esempio, con un reddito di 32mila euro, un figlio e la residenza in un comune non ad alta tensione abitativa si ottengono 12 punti mentre chi ha un reddito di 14mila euro, 2 figli di cui uno disabile, è in disoccupazione involontaria e vive in una città sopra 200.000 abitanti ne ottiene 28. A fare la differenza è la Regione o provincia autonoma di provenienza. I 20 milioni vengono divisi in accantonamenti per Regione e Provincia autonoma prima che le domande arrivino, e ogni richiedente concorre solo con i residenti del proprio territorio. Se una Regione riceve meno domande della capienza del proprio accantonamento, le risorse vengono riassegnate pro quota agli accantonamenti delle altre. La graduatoria regionale è approvata con decreto entro quindici giorni dalla chiusura dei termini, quindi orientativamente entro metà novembre. Dopo la pubblicazione il Ministero può effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni: chi ha dichiarato il falso viene escluso, per cui i documenti che provano quanto dichiarato vanno conservati.

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