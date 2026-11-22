Introduzione
La spesa energetica complessiva di famiglie e imprese supererà nel 2026 i 200 miliardi di euro, mentre un'impresa su tre fatica ad assumere per mancanza di competenze e il credito bancario alle Pmi si è ridotto del 23% in quattro anni. Sono alcune delle principali criticità evidenziate dalla Cna in occasione dell'Assemblea nazionale per gli 80 anni della Confederazione.
Quello che devi sapere
Gli 80 anni della Cna con Mattarella
All'appuntamento hanno partecipato oltre 4mila associati provenienti da tutta Italia, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha definito il modello produttivo dell'artigianato "fattore di libertà per ogni persona, di coesione per la comunità".
Il nodo dei costi energetici
Dal palco dell'Assemblea, il presidente della Cna Dario Costantini ha indicato l'energia come una priorità industriale, prima ancora che una semplice voce di costo. Le imprese italiane, ha osservato, continuano spesso a sostenere prezzi superiori ai concorrenti europei. Da qui la richiesta di interventi strutturali per ridurre il costo dell'energia, ampliare le possibilità di autoproduzione per le piccole aziende e favorire una strategia europea capace di trasformare la transizione energetica in un'opportunità di competitività.
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Carenza di lavoratori e ricambio generazionale
Un'altra emergenza riguarda il mercato del lavoro. Secondo la Confederazione, nei prossimi cinque anni le piccole imprese avranno bisogno di circa 750mila lavoratori, soprattutto tecnici e figure qualificate. Il problema si intreccia con il calo demografico. Nell'ultimo decennio l'Italia ha perso oltre mezzo milione di giovani tra i 15 e i 34 anni e, senza un'inversione di tendenza, nel 2045 potrebbero mancarne circa due milioni
Formazione e immigrazione tra le possibili risposte
Per affrontare la carenza di competenze, la Cna punta sulla formazione attraverso il progetto "Artigiani in classe". Un'iniziativa che, spiega Costantini, mira a ripensare il rapporto tra formazione, lavoro e immigrazione.
Credito sempre più difficile per le Pmi
Tra le criticità segnalate da Costantini c'è anche l'accesso ai finanziamenti. Negli ultimi quattro anni il credito bancario destinato alle piccole imprese si è ridotto del 23%, rendendo più complessi gli investimenti e i percorsi di crescita aziendale. A pesare è anche il tema del passaggio generazionale: quasi 315mila titolari di imprese individuali hanno almeno 70 anni.
La riforma dell'artigianato
Nonostante le difficoltà, il presidente della Cna ha parlato di una "svolta storica" per il mondo dell'artigianato grazie alla riforma della legge quadro sul settore, ferma al 1985. "È una riforma che abbiamo chiesto con forza e che consentirà alle imprese artigiane di crescere, innovare e assumere senza perdere la propria identità", ha affermato Costantini.
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