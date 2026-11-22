Nonostante le difficoltà, il presidente della Cna ha parlato di una "svolta storica" per il mondo dell'artigianato grazie alla riforma della legge quadro sul settore, ferma al 1985. "È una riforma che abbiamo chiesto con forza e che consentirà alle imprese artigiane di crescere, innovare e assumere senza perdere la propria identità", ha affermato Costantini.

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